El 57% de las familias vive con menos de 209 dólares mensuales

El deterioro salarial en términos reales para las familias argentinas durante la última década fue brutal, y así lo demuestra un estudio de la consultora Focus Market, que resalta que el 57% de las familias argentinas viven con menos de 209 dólares mensuales, mientras que en los últimos 10 años los ingresos reales en dólares cayeron 81%.

Para el estudio se tomó como muestra una familia con 4 integrantes, donde dos de ellos reciben salarios promedio iguales. Se toman los 3 principales deciles de distribución del ingreso en el país, representativos de las características de la población para ser considerados pobres.

Al sumar dos ingresos de clase alta en 2013, percibían US$ 2.932. En el caso de un sector medio, el ingreso era de US$ 1.743. “La caída de los ingresos reales en estos 10 años se corresponden con el deterioro de las condiciones de vida de las familias argentinas en el mismo período”, aseguró el informe.

En cuanto al decil más alto, hoy percibe US$ 744, lo que representa una caída del 75%. A su vez, el decil siguiente actualmente recibe US$ 358, es decir 79% menos. En tanto, en dicho año la clase económicamente más baja tenía ingresos por US$ 1.096, mientras que en la actualidad es de US$ 209, marcando una caída del 81% y representando aproximadamente el 57% de la población argentina.

Damián Di Pace, director de la Consultora, señaló: “Estamos en un momento histórico en nuestro país. La política le ha pedido año tras año en forma sostenida un esfuerzo más a la sociedad requiriendo más impuestos para cerrar las cuentas de un Estado deficitario que gasta más de lo que le ingresa, con aumento ineficiente de su gasto público.

Sin embargo, no sólo no han cerrado las cuentas públicas sino que han deteriorado las cuentas de los privados ya sea empresas y hogares, sumándole el impuesto inflacionario y el deterioro de nuestra moneda”.

Al comparar el 2023 con 2022, la consultora señala que el decil más alto tenía un ingreso promedio de US$ 863 el año pasado. Pero en 2023 cayó 14% y alcanzó los US$ 744. Por su parte, el siguiente en 2022, que incluye al 27% de la población, tenía un ingreso promedio de US$ 439, y hoy de US$ 358, lo que representa una caída del 18%. El 57% de la población tenía un ingreso promedio de US$ 272 en 2022, cayendo 23% a US$ 209 este año.

“Las políticas de las últimas décadas han tomado el concepto de economía estacionaria donde se supone que no varían los ingresos ni la riqueza de la gente, como si el sistema social y económico no estaría en pleno funcionamiento y en dinámica de cambio permanente", agregó Di Pace.

"En el caso argentino ese cambio ha sido negativo, se ha deteriorado el ingreso de la gente paralizando el progreso de la población en base a la generación de la riqueza. Se ha detenido el proceso de la función empresarial por el de una economía estacionaria, donde la función estatal aseguraría a la población la incertidumbre del futuro, con ingresos otorgados de antemano e incluso ajustados por la evolución de la inflación”, concluyó.