Costo de vida: en Córdoba la inflación de agosto fue del 13.5%

Luego de la brusca devaluación post PASO, se esperaba que la inflación diera un brusco salto en agosto, y esto comenzó a comprobarse con las primeras mediciones publicadas.

Es el caso de la provincia de Córdoba, y Germán Romero, director General del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de Córdoba, habló al respecto con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), e indicó: “Pasamos los dos dígitos por arriba; después de la devaluación era inminente que la inflación iba a ser elevada".

Sobre sus propias mediciones precisó: "Saben que nuestro departamento de estadísticas el último día hábil de cada mes está informando cuál es el resultado de análisis, pero nos costó por la fluctuación, la dispersión y porque los precios iban cambiando continuamente, entonces ciudades y localidades que ya habían sido relevadas, las tuvimos que volver a hacer, así que recién los últimos días, los últimos 3 días de agosto, comenzó a estabilizarse en precios muy elevados".

Lo cierto es que el pronóstico era real, "la inflación nos arrojó un resultado de 13,3% para agosto, se movieron todos los rubros en general, el primero es alimentos y bebidas sin alcohol, que lideran el ranking de subas con 16,15%", agregó Romero, y aclaró una inquietud muy difundida: "muchos se preguntarán porqué 16,15, si se aumentó un 30, un 40%, lo cierto es que se establece una canasta alimentaria en porción, las porciones que necesita una familia, eso aumentó un 16,15%".

Dentro del rubro alimentos hubo un incremento más elevado que ese porcentaje, y el entrevistado marcó algunos números llamativos: "quien inicia el ranking es la carne vacuna, que tuvo un incremento del 57% en un solo mes.

La carne tiene una condición particular, antes de la devaluación ya había comenzado a despegarse del precio que había estado planchado, pero la inclusión del maíz dentro del dólar agro hizo que los insumos de alimentación de los animales y todo eso, que la carne subiera.

La devaluación no hizo más que agravar la situación de este producto, que para la canasta básica alimentaria es el de mayor precio estadístico, así como alimentos lo es para la canasta básica total, la carne lo es para alimentos", y debajo de ello se encuentra el azúcar, que aumentó un 53% en promedio, hay marcas que aumentaron un 74%, otras marcas el 45, pero el promedio fue del 53. La yerba aumentó un 47, el pollo 46% y la carne de cerdo 42%.

“Dentro de nuestra encuesta de jefes y jefas de hogares indican que un 48,7% de las familias no llegaron a completar la canasta básica alimentaria en agosto", es el terrible dato que confirma lo grave de la situación.

Todos endeudados

Otro dato que está comenzando a notarse fuertemente es el uso de medios de pago que significan financiamiento, cuando se sabe que financiar la comida es terrible para una economía familiar. “Con tarjetas de crédito se financió un 40,2% de las familias; al fiado un 44,4%, y con dinero prestado, esto en la compra de alimentos solamente, un 4,7%.

"El fiado se mantiene en niveles porque mucha gente pasó a la tarjeta de crédito, pero hay un cuello de botella, porque la tarjeta de crédito cada vez resulta más inalcanzable poder pagarla".

El colofón de esto es que "hay muchas familias endeudadas; es decir, la principal causa de mora de las familias argentinas es la tarjeta de crédito. Hoy se consigue dinero prestado para tratar de cubrir el gasto esencial pero los alimentos, a este porcentaje, algo que no está medido pero sí lo indican los comerciantes, es que mucha gente está pidiendo alimentos, ya no puede pagar ni con tarjeta ni fiado, ni con dinero prestado de sus familiares, sino que se incrementó mucho el pedido de auxilio de mercadería", remarcó Romero.

“Lamentablemente estos créditos del Anses, el Ahora 12, no es más que permitirle a la gente que pueda endeudarse más tranquila y no es la solución al problema", consideró el especialista, "le están dando una mano para que se endeude y después vemos como los arreglamos. Tenemos un grave problema y lo estamos agrandando, y después no tenemos formas, por más que sean tasas subsidiadas, como fuera"

"Es delicado el tema cuando le permitimos a la gente a que se endeude, estirando las cuotas, bajando las tasas de interés, le estamos diciendo a la gente, endéudese porque no queda otra, eso a nuestro criterio es una situación grave que no hace más que desnudar la cruda realidad Argentina".

Ahorrar en productos

Un fenómeno que viene creciendo, y que incluso economistas expertos en consumo recomiendan, es ahorrar en productos, sobre todo en aquellos que se sabe que se van a consumir y no tienen fechas de caducidad. “Creemos que mucha gente buscó stockearse, lo hizo en grandes cadenas que tienen más espaldas que los pequeñas unidades comerciales", explicó Romero, agregando que "lo logró. Las ventas en supermercado en agosto subieron un 26%, era lógico, porque algún estrato social con dinero se stockeo ante la devaluación".

El panorama para septiembre es similar por la inercia inflacionaria. "La incertidumbre política que viene en octubre, noviembre y diciembre hace pensar que puede haber una nueva devaluación. La intranquilidad está, por ejemplo la carne vacuna que lideró el aumento, comenzó a bajar de a 100 pesos, pero bajó porque la caída de la demanda lo indica así", precisó el entrevistado, y concluyó: "Cuando cae la demanda el precio y la oferta tienden a bajar", expresó Romero.

"No es buena noticia pero creemos que no hay más margen para mayor suba de alimentos, no hay que volverse loco para abastecerse porque la pérdida de poder adquisitivo hace que los precios por lo menos se vayan a estabilizar, ojalá no lleguemos a una estanflación pero el estancamiento está y por ende se presume que no haya grandes subas, a no ser que haya una nueva devaluación”.