Argentina: la inflación quintuplicó a la del país más pobre del mundo

Burundi, Sierra Leona, Malawi, República Central Africana, Madagascar y Somalía son las seis naciones más pobres del mundo, según el patrón de medida que se utiliza para definir este dato, que es el PBI per cápita y que se obtiene tras dividir el PIB total de un país (valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una nación en un período determinado de tiempo) por el número de habitantes.

Así se logra determinar el nivel de bienestar económico de los ciudadanos de cada país, lo que significa que es el patrón de medida para determinar el nivel de riqueza y de pobreza de cada nación.

Inflación: Argentina supera por lejos a los 6 países más pobres del mundo

Financial Times ofrece una visualización de datos del IPC interanual de cada nación del mundo y la evolución a lo largo del tiempo. Esto permite comparar la inflación de Argentina con cada país del mundo. En este caso lo que muestra el gráfico es cómo es hoy y también a lo largo de los últimos años la inflación de Argentina comparada con la los países más pobres del planeta.

Si bien el PBI de Argentina supera con amplitud al de las naciones más pobres el gran dato es algo que ya no sorprende pero que sí es grave, muy grave: la inflación de Argentina hoy (y desde hace 10 años, al menos) ha estado y cada vez está más por encima de la inflación de los 6 países más pobres del mundo (ver gráfico anterior).

Los precios en Argentina aumentaron 25 veces más que en el peor país del mundo para hacer negocios

En septiembre último Somalia registró una inflación interanual de 5,5 % mientras que en Argentina fue 138, 3% (y en octubre aumentó a 142, 7%.

Por otra parte hoy Somalia es el país peor calificado del mundo para hacer negocios, según el ranking Doing Business (que clasifica a las naciones según la facilidad que ofrecen para hacer negocios).

Somalia tuvo picos de inflación interanual de 8,4% (junio de 2020); 7,7% (agosto de 2022) y 6,6% (junio de 2019). Y Argentina -en la última década- registró tasas de inflación interanual muy por encima de estos valores, por lo que se puede decir que la moneda argentina se desvalorizó (porque los precios aumentan) 25 veces más que la moneda de no solo el sexto país más pobre del mundo, sino que además de la nación del mundo más difícil para hacer negocios.

Cuando Alberto Fernández asumió en diciembre de 2019 la inflación interanual de Argentina era 53,8% contra 3,1% de Somalía (diciembre de 2019).

La inflación de Argentina es 5 veces más que la del país más pobre del mundo

Según el análisis que uno de los principales portales de datos económicos del mundo, trendingeconomics.com, la inflación promedio de Argentina ha sido 189,8% desde 1944 hasta 2023.

Y la de Burundí, la nación más pobre del mundo, mucho menor: 11,13% (aunque es necesario aclarar que las dos hiperinflaciones vividas por Argentina en los últimos 40 años elevaron muchísimo la inflación promedio histórica). Sin embargo ambas naciones coinciden en que la inflación ha crecido en forma sostenida en los últimos cinco años.

En noviembre de 2017, bajo el gobierno de Mauricio Macri, Argentina registró una inflación interanual de 4,7% y Burundí, de 15,4%. Es decir una inflación casi tres veces mayor a la de Argentina. En cambio los últimos datos de la inflación interanual de Burundi es de septiembre de 2023, que registró 26, 8% (interanual) contra 142, 7% de Argentina.

Es decir, Argentina pasó de tener un poco más de un tercio de la inflación de Burundi, el país más pobre del mundo, a directamente quintuplicarlo, ya que la inflación de Burundí, entre noviembre de 2017 y octubre de 2023 creció casi 12 puntos y la de Argentina, casi infinito (por decirlo así),ya que pasó de 4,7% a 142, 7% (es decir creció más de 30 veces).

No sólo es inflación el problema ya que otro dato para destacar es que Argentina tiene más gasto público que Burundi porque destina casi el 40% del PBI contra 29,44% (del PBI) por parte de la nación africana.

Pese a que la inflación de Argentina supera por goleada a la de Burundi y el resto de las naciones más pobres del mundo, ¿por qué Argentina es un país más rico que estas naciones africanas? La respuesta está en la gran diferencia en el PBI per cápita, a favor de Argentina, que es de 13.326 dólares, mientras que el de Burundí es el más bajo del mundo (308 dólares) y le siguen Sierra Leona (472 dólares), Malawi (483 dólares ) República Central Africana (516 dólares), Madagascar ($540) y Somalía (562 dólares).

¿Esto significa que no es para tanto que Argentina tenga más inflación que los países más pobres del mundo porque, gracias a su PBI, nunca va a ser un país tan pobre? La pregunta de fondo tendría que ser la siguiente: pese a que la pobreza en Argentina es cada vez más, ¿Qué está pasando con el PBI per cápita? ¿ha crecido o ha bajado en los últimos 10 años? La respuesta en el siguiente cuadro:

Aquí se compara el PBI per cápita de Argentina vs el resto de las naciones latinoamericanas en los años 2012 y 2022. En la mayoría de las naciones ha crecido. Pero no así en Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela (la caída de este último ha sido muy pronunciada).

En los últimos 10 años la pobreza se multiplicó por 8,5 y la indigencia, por 6,6

¿Y qué pasó con la pobreza? Hace 10 años, en 2013, la población bajo la línea de la pobreza según el INDEC era de 4.7% y 1,4% las personas indigentes en Argentina. Hoy, o sea, diez años después la población bajo la línea de la pobreza pasó de 4,7% a 40,1% (creció 8,5 veces más) y la indigencia, de 1,4% a 9,3%. (6, 6 veces más).

Por lo tanto no hay otra respuesta que sí, que Argentina se encamina a ser una de las naciones más pobres del planeta si continúa con el gasto y sobre todo, con la inflación. Y asombra realmente que aún no exista una receta o política de Estado para solucionar la inflación. En este sentidos los países más pobres del mundo han enseñándonos están enseñando que ya no hay más excusas para postergar la solución definitiva de la inflación: si ellos pudieron entonces es un papelón que aún Argentina siga enredándose en ese problema.

La Argentina liberal: cuando fuimos el país más rico del mundo

Según datos de Maddison Historical Statistics durante 1895 y 1896 Argentina fue la nación más rica del mundo, con el PBI per cápita más alto del planeta:

¿Por qué Argentina fue el país número 1 del mundo y por qué ahora - a la vista de los datos y el camino recorrido por el país- la indigencia, pobreza e inflación se multiplican cada vez más?

La respuesta está en dos épocas con políticas económicas totalmente contrapuestas: por un lado la Argentina liberal y lo que siguió después y aún hoy continúa: la Argentina con políticas socialistas y de intervención del Estado.

La Argentina liberal. El mejor momento del país como nación fue lo que se conoció como la Belle Epoque, o la Generación de los 80, el período entre 1880 y 1915/20 en el que Argentina estuvo en el listado de los países más prósperos del planeta..

El punto de partida fue la Constitución de 1853, que permitió la apertura para la inmigración, la defensa de la libre empresa y un Estado apartado del desarrollo productivo, bajo un marco jurídico apropiado para un Estado de Derecho. Resultados: muchos inmigrantes, un gran crecimiento de la población y un desarrollo económico como nunca había tenido Argentina.

La Argentina con fuerte intervención del Estado. El golpe militar de 1930 fue el que peor consecuencias dejó en toda la historia argentina ¿por qué? Porque a partir de ese entonces aparece la idea de intervencionismo estatal que lo consolida en los años 40 Juan Domingo Perón durante su primera presidencia.

¿Qué hizo Perón? Modificó la Constitución de Alberdi, que era la garantía de la Argentina del libre comercio y del crecimiento e hizo una nueva Constitución en el que pasó de un modelo liberal a desconocer la inviolabilidad de la propiedad privada, en el marco de un fascismo inspirado en el modelo italiano de Benito Mussolini.

Luego del golpe que derrocó a Perón en 1955, la Constitución que se puso en vigencia fue un híbrido entre las de Alberdi y Perón. Aunque estaba el espíritu liberal de los Artículos 14 y 19 , apareció el 14 bis con los "derechos sociales", herencia del peronismo.

Conclusión: a partir de ese entonces todo fue estatismo, crecimiento del gasto y del déficit, inflación y soluciones económicas precarias y contraproducentes en el largo plazo.

Y de eso todavía no salió Argentina. De hecho el haberse convertido en el país con más inflación que las naciones más pobres del mundo y con un enorme crecimiento de la indigencia lo que proyecta es que irreversiblemente este modelo de país con una fuerte presencia del Estado conduce irreversiblemente hacia la pobreza y miseria absoluta, como está sucediendo con Venezuela.