Argentina, en los dos primeros meses del 2024, se encareció más de un 40% en dólares

Tras el llamado "sinceramiento" de la economía nacional, el gobierno de Javier Milei provocó durante diciembre, enero y febrero una fuerte aceleración de la inflación. La cifra trepó al 51,4% en dos meses, encareciendo los precios en moneda dura de los principales bienes de primera necesidad.

Según los analistas económicos, los precios de bienes y servicios básicos en Argentina se han equilibrado a los valores internacionales de España y Estados Unidos. Aunque la diferencia está marcada por la brecha salarial y advierten que la disparidad es amplia.

El director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión, Fernando Morra, expresó que “durante los últimos años, con una brecha tan alta, el tipo de cambio real —tomando el financiero— hacía a Argentina muy barata. Con la compresión de la brecha, te estás yendo a un valor de bienes y servicios más parecido a precios internacionales”.

El precio del litro de leche

Tomando en cuenta los precios que hay en Argentina, Estados Unidos y España, el litro de leche en promedio se ubica cercano a un dólar. En nuestro país, el valor se sitúa en los US$0,71 mientras que en la economía norteamericana el precio es de US$0,88 y en España oscila los US$0,99.

Este dato permite ver que el producto en Argentina sigue estando por debajo del precio internacional medido en moneda dura. Aunque, si se toma el precio de diciembre, el litro de leche evidencia un incremento de casi el 60% en dólares.

Precio de las pastas

Lo mismo sucede con el rubro de las pastas porque el paquete estándar de fideos secos: al día de la fecha sale US$1,02, pero en diciembre rondaba los US$0,55. En este caso, si bien los precios se ubican por debajo del valor que salen en las góndolas estadounidenses, ya superó los US$0,78 mostrados en los supermercados españoles.

Pese a que Argentina no se encuentra cara en dólares, lo que si ha demostrado en estos dos meses de la gestión Milei es un evidente encarecimiento de la inflación. “El problema es que, con el salto cambiario, te quedaron salarios promedio de US$ 500. No es que los bienes y servicios estén caros y no te hagan competitivos internacionalmente, es que los ingresos están destruidos y ahí radica el problema principal porque Argentina no es un país de US$ 500 al mes de ingresos", sostuvo Fernando Morra.

Finalmente, el director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión cerró: "Normalmente, oscila entre los US$ 10.000 y US$ 12.000 anuales per cápita. No es que los precios estén altos en dólares, sino que los salarios están muy bajos”.

Con información de DiarioAr