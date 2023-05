Agroexportadores liquidaron US$ 2.218 millones desde la vigencia del ‘dólar agro’ 3

Las empresas agroexportadoras liquidaron divisas este miércoles por más de US$ 98,1 millones dentro de la nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE III), con lo que se superaron los US$ 2.218 millones ingresados desde que entró en vigencia la medida.

En este marco, el Banco Central cerró la rueda con compras por US$ 1 millón, que se suman a otros US$ 3 millones adquiridos el martes y a los US$ 7 millones del lunes.

Los exportadores liquidaron este miércoles en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) US$ 98.167.370, cifra por encima del ingreso registrado durante la sesión del martes, según informó Télam.

De esta manera, se llegó a un total de US$ 2.218.712.510 en veintidós jornadas del también denominado ‘dólar agro’. No obstante, el cálculo de casi US$ 9.000 que hizo el Ministerio de Economía al lanzar el plan está lejos de alcanzarse a 19 días de que finalice el plazo establecido.

El PIE IIII establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar para el complejo sojero y algunas producciones de economías regionales. Por otro lado, el flujo de soja comercializada en el mercado de granos cayó respecto a lo negociado en los últimos días.

Durante la jornada de este miércoles se vendieron 201.529 toneladas de grano y así acumularon 3.640.310 toneladas desde que entró en vigencia la medida.

Asimismo, desde que fueron incluidos en el PIE, se registraron ventas de 683.910 toneladas de girasol, 471.117 toneladas de cebada forrajera y 25.837 toneladas de sorgo, indicó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).