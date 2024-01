Valentín Barco fue presentado como nuevo jugador del Brighton de Inglaterra

Este sábado el Brighton & Hove Albion, club de la primera división del fútbol inglés, oficializó la contratación del joven lateral argentino Valentín Barco por cuatro años y medio, hasta junio de 2028, luego de formalizarse la desvinculación de Boca Juniors.



"¡Nos complace confirmar el fichaje de Valentín Barco procedente de Boca Juniors, que se incorpora con un contrato de cuatro años y medio hasta junio de 2028!", posteó el club en la red social X junto a otras publicaciones con la camiseta "xeneize" y ropa de entrenamiento del seleccionado argentino.



Barco, de 19 años, se incorporará a su nuevo equipo de la Premier League cuando termine su participación en el Preolímpico Sudamericano que se disputará desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero en Venezuela.

El zurdo, finalista con Boca en la pasada Copa Libertadores, quedó liberado de la institución argentina luego de ejecutarse la cláusula de rescisión de su contrato en una cifra cercana a los 10 millones de dólares.



Barco será el noveno futbolista argentino en la historia del Brighton y compartirá plantel con su compatriota Facundo Buonanotte, exmediocampista de Rosario Central.

Tras oficializar su venta al conjunto de Inglaterra, Barco, se tomó un momento esta tarde para despedirse de Boca a través de su cuenta de Instagram: “Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente”.

“Gracias por el apoyo desde que estaba en reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo. Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplir. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos", expresó el ahora exjugador de Boca.

Y completó: "Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que, siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca”, expresó el juvenil, de 19 años, acompañado de varias fotos de su paso en el Xeneize.