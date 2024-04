Tyson calienta el ambiente: "Será una pelea real"

El -hasta ahora- exboxeador Mike Tyson sorprendió a todos porque aseguró que volverá a subirse a un ring a los 58 años, pero por sobre eso, lo cierto es que generó una verdadera revolución en el deporte de los puños al anunciar que va a pelear contra Jake Paul.

El combate será el 20 de julio en Texas. En medio de este problema, el propio Tyson salió al cruce de las críticas por la edad que tiene y por qué podría ser peligroso para su salud. Al respecto, el boxeador aseguró: "Tengo 58 años, ¿y qué? Recibo miles de millones de visitas solo por hablar con alguien sobre la pelea. Todo el mundo, incluso la mayoría de los deportistas, están celosos. Yo digo: ‘En tu apogeo, no podrías atraer a un millón de personas’".

Después, en una entrevista a la agencia de noticias Reuters añadió: "¿De qué estás hablando? No se podía llenar la arena. ¿Quién, a sus 58 años, podría llenar un estadio con 80.000 asientos? ¿Por qué crees que quieren pelear conmigo y no con nadie más? Todo el mundo quiere pelear con él".

En esta previa de insultos, como suelen ser las peleas de boxeo, el propio Youtuber Jake Paul añadió: "Te voy a arrancar la oreja, Mikey". Sin embargo, Tyson respondió: “El vendrá e intentará lastimarme, a lo cual estoy acostumbrado y rápidamente se dará cuenta del error que cometió”.

“Esto se llama exhibición, pero si buscas exhibición, no verás ninguna de las leyes bajo las cuales luchamos. Esto será una pelea real”, le dijo a Fox News.

“Esto es una pelea. No creo que él sea más rápido que yo”, se mofó de su futuro rival, el influencer.

Bika se ofrece por si Iron no pelea

El ex campeón de peso súper mediano del CMB, Sakio Bika, instó a Jake Paul a pelear con él en lugar de Mike Tyson mientras continúan las dudas sobre si la pelea debería seguir adelante.

Los dos boxeadores están listos para una pelea en el estadio AT&T de Texas el 20 de julio, con Tyson regresando al ring por primera vez desde diciembre de 2020 después de salir de su retiro.

A la edad de 58 años, han surgido preocupaciones sobre si el ex campeón de peso pesado Tyson estará en condiciones de pelear contra Paul, quien es 31 años menor que él.

Tyson ha publicado varios videos de entrenamiento en un intento de disipar esos temores, aunque recientemente circularon por las redes sociales imágenes de él caminando con un bastón.

Y Bika, de 44 años, le hizo la oferta al youtuber de pelear contra él ante las dudas si Tyson, que se someterá a pruebas antes de la pelea, no recibe la autorización.

"Por el momento, me mantengo en forma y listo si llega la oferta adecuada", dijo Bika en exclusiva a World Boxing News.

"He alcanzado la cima del deporte, convirtiéndome en múltiples veces campeón mundial y ganando la prestigiosa serie Contender. No tengo nada más que demostrarle a nadie, pero me gustaría tener una gran pelea más.

"Si a alguien como Jake Paul o su hermano realmente le gustaría probarse contra un reciente campeón mundial, siempre estoy dispuesto a luchar.