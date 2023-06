Tapia se la mandó a guardar a Mbappé con una frase irónica

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, aprovechó la consagración de la Selección uruguaya en el Mundial Sub-20 de Argentina para responderle con una ironía al futbolista estrella de París Saint Germain, Kylian Mbappé.

Hay que recordar que el crack francés, había cuestionado el nivel del fútbol sudamericano antes de Qatar 2022, lo que en ese momento generó mucho fastidio en países como Argentina, Brasil y Uruguay,

"Argentina campeón del mundo en mayores. Uruguay campeón sub 20. Brasil campeón sub 17 y olímpico. ¿Pero cómo? Si Mbappé dijo que en Sudamérica no había nivel", comentó irónicamente el Chiqui en su cuenta de Twitter.

Mbappé dijo pocos días antes del comienzo del Mundial de Qatar que en "Sudamérica el fútbol no está tan avanzado como en Europa. Por eso, cuando se miran las últimas Copas del Mundo, siempre son los europeos los que ganan”.

Y remató sus dichos refiriendo que la "ventaja para Europa sobre Argentina y Brasil es que acá siempre se juegan partidos de alto nivel. Por ejemplo, ahora está por comenzar la Liga de las Naciones de la UEFA (mediados de 2022), así que cuando lleguemos al Mundial estaremos a punto”, estimó.