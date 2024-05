Siguen los retornos, es el turno de Julio César Chavez Jr

Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón mexicano, volverá a pisar un ring tras un impasse de varios . El retorno se dará en el evento que tendrá como combate estelar la pelea entre el youtuber Jake Paul y la leyenda del boxeo Mike Tyson.

El nombre del rival de Chávez Jr. es Darren Till, ex estrella de la UFC, quien hará su debut en el boxeo profesional. Esta pelea, pactada en el peso crucero de 190 libras, constará de seis rounds y será parte de una cartelera de lujo que también incluye un combate entre Katie Taylor y Amanda Serrano en el AT&T Stadium y será transmitida por Netflix,

Chávez Jr. comenzó su carrera con una impresionante racha de 47 peleas sin derrota, logrando coronarse campeón de peso medio del WBC en 2011. Sin embargo, perdió el título en su cuarta defensa contra el argentino Sergio “Maravilla” Martínez, en una memorable pelea. En 2021, enfrentó a otra figura de la UFC, Anderson Silva, quien lo derrotó por decisión dividida.

“Estoy emocionado de regresar después de un tiempo de descanso. Estoy motivado y ansioso por restablecerme como uno de los más grandes. El regreso al ring en este evento histórico es un honor. El sábado 20 de julio voy a ganar por nocaut y continuar mi camino”, afirmó Chávez Jr.

La felicidad de su padre

En tanto, su padre, Julio César Chávez leyenda del boxeo también expresó su emoción y orgullo por el regreso de su hijo, a pesar de que recientemente habían enfrentado algunos conflictos personales.

“Estoy seguro de que mi hijo Julio está enfocado y eso me emociona. Este es su momento de hacer una declaración, en la misma cartelera con mi amigo Mike Tyson. Estaré al lado de mi hijo cuando gane. Tiene mucho boxeo por delante y lo demostrará el 20 de julio”, concluyó el legendario campeón mexicano.

Darren Till ha expresado su admiración por su próximo rival, Julio César Chávez Jr., y especialmente por el padre de este. Claro que puso su cuota de pimienta al asegurar que en el combate, su objetivo es noquear a Chávez Jr. en el primer asalto.

“Estoy muy contento de formar parte de este acontecimiento. Paul vs. Tyson va a ser uno de los mayores eventos de nuestra generación, y hacer mi debut en el boxeo profesional en él es brillante. Estoy muy contento con mi rival. He sido fan de su padre durante muchos años y también de Chávez Jr. Es un gran boxeador al que respeto, pero no se equivoquen, voy a noquearlo en el primer asalto”, dijo.