Se va Gagliardo: ¿Llega Andújar?

Uno de los baluartes en el ascenso de Independiente Rivadavia a la Liga Profesional, Maximiliano Gagliardo, anunció su salida de la institución a través de un posteo en sus redes sociales, en donde aclara que el nuevo entrenador, Rodolfo De Paoli, no lo tendrá en cuenta.

"Hoy toca despedirme de Independiente Rivadavia y no solo de un club sino de la mejor gente y ciudad en la que me tocó vivir. Ayer recibí la noticia de que no voy a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador", expresó Gaglairdo en Instagram.

Y agregó: "No quiero despedirme sin agradecer a todos mis compañeros, a Alfredo Berti, al Presidente Daniel Vila, todos los dirigentes, a Agustín Vila, al Grupo gerenciador comandado por José Spinelli, a cada uno de los auxiliares del club que nos acompañaron a la par, a todos los empleados del club y sobretodo a cada uno de esos miles y millones de hinchas que me dieron tanto cariño, amor y respeto y estarán siempre en mis corazones".

"Recuerden siempre que palabras como JUNTOS, FE y CAMPEONES nos unirán eternamente. Eso hace que esta hasta luego no duela tanto…GRACIAS TOTALES CAUDILLOS … estarán en mi corazón y en mi piel para toda la vida. Lo mejor en lo que venga!!", senteció el experimentado guardameta,

¿Llega Andújar?

En la comisión directiva, el apuntado sería Mariano Andújar, de 40 años, quien concluyó su etapa en Estudiantes de La Plata y está a un paso de dejar el fútbol. Desde la Lepra, buscarán tentarlo para que siga un año más.