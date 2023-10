Se cumplen 26 años del último partido oficial de Maradona

El 25 de octubre de 1997, Diego Armando Maradona (1960-2020) disputó su último partido como futbolista profesional en un Superclásico que estuvo repleto de condimentos extras y que terminó con una victoria de Boca por 2 a 1 en el Estadio Monumental.

Maradona alimentó en la semana previa toda una atención especial sobre Ramón Díaz, con quien mantenía una pelea mediática, y en ese marco anunció el final de su carrera.

"Con todo el dolor del alma ha llegado el momento de anunciar mi retiro. Se terminó el jugador de fútbol. Nadie está más triste que yo. Mi papá se fue llorando de mi casa y yo le prometí que cuando pasara una cosa así, largaba todo. Este retiro es definitivo, me lo pidió mi viejo llorando. No puede ser que mi familia sufra tanto con cada control antidoping, que la ola de rumores nos envuelva", expresó Diego al informar que iba a colgar los botines.

Además, fue el primer Superclásico de dos futbolistas que habían llegado esa temporada y se convirtieron en glorias del club de La Ribera: el goleador Martín Palermo y el futuro ídolo Guillermo Barros Schelotto.

"Muchachos, yo no sé ustedes. Pero a mí, para sacarme los puntos, estos hijos de p*** me van a tener que matar. Me van a tener que sacar la vida... ¿Entendieron lo que les digo? Vamos a poner los huevos carajo ¡Vamos!", expresó un enérgico Maradona, capitán del equipo, durante la arenga en la manga.

Boca quedó como único líder del certamen, pero una semana después perdió el campeonato cuando sorpresivamente cayó con Lanús 1 a 0 en la Bombonera.

A partir de allí, River no perdió, Boca no pudo descontar nunca los puntos perdidos ante Lanús y finalmente el elenco de Núñez se consagró campeón, una unidad por encima de su eterno rival.

No obstante, en ese emblemático 25 de octubre de 1997 quedó el recuerdo de una fecha histórica: la última vez que Diego Armando Maradona jugó oficialmente al fútbol.