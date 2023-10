Scaloni confirmó a sus convocados con una ausencia de peso

La Selección argentina se prepara para una nueva serie de desafíos en su camino hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El jueves 12 y martes 17 de octubre, Argentina se enfrentará a Paraguay y Perú, respectivamente, en una emocionante doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con el capitán Lionel Messi a la cabeza y algunas sorpresas en la lista de convocados, el equipo dirigido por Lionel Scaloni busca mantener su excelente desempeño en la ruta hacia el próximo Mundial.

La vuelta de Messi a pesar de la lesión

A pesar de una lesión muscular que lo mantuvo alejado de los últimos partidos del Inter Miami, el astro argentino solicitó estar presente en la convocatoria de la Albiceleste. Su última actuación fue en la victoria por 1-0 sobre Ecuador, donde anotó un golazo de tiro libre. No se sabe si jugará uno o los dos partidos.

Ausencia de peso

En esta convocatoria no está Ángel Di María, quien sufrió una lesión muscular durante el partido de Benfica contra el Inter en la Champions League. Esta es una baja significativa para Argentina, ya que Di María ha sido una figura destacada en el equipo, para muchos el mejor después de Messi.

También se perderán esta doble fecha de Eliminatorias jugadores como Lisandro Martínez, quien se sometió a una cirugía en su pie derecho y no estará disponible durante el resto del año, y Ángel Correa, quien no se recuperó de un esguince de rodilla. Además, algunos nombres de la convocatoria anterior como Facundo Medina, Marcos Senesi y Facundo Buonanotte, no figuran en la nómina.

Los regresos

Por otro lado, se destacan los regresos de jugadores que se han recuperado otras molestias. Marcos Acuña, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala, Lucas Martínez Quarta y Lucas Ocampos, vuelven a figurar en la convocatoria de Scaloni.

La lista de convocados de Argentina para las próximas Eliminatorias presenta una mezcla de experiencia y juventud, con Lionel Messi liderando el camino. A pesar de algunas ausencias importantes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni está decidido a continuar su sólido desempeño en el camino hacia el Mundial 2026.