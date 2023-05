En el entretiempo, Argentina vence 2 a 1 a Uzbekistán

Mundial Sub-20 18:00 45+8 Argentina Sub-20 2 - 1 Uzbekistán Sub-20 RESUMEN Argentina Sub-20 Giay A.

12' - Amarilla Veliz A.

27' - Gol Carboni V.

41' - Gol Tanlongo M.

45+7' - Amarilla Uzbekistán Sub-20 Makhamadjonov M.

24' - Gol ESTADÍSTICAS GENERALES 53% Posesión de balón 47% 5 Remates 4 2 Remates a puerta 1 3 Remates fuera 3 0 Remates rechazados 0 6 Tiros libres 4 3 Córneres 1 0 Fueras de juego 0 0 Saques de banda 15 0 Paradas 0 4 Faltas 6 2 Tarjetas amarillas 0 218 Pases totales 201 177 Pases completados 162 77 Ataques 71 46 Ataques peligrosos 19 TITULARES Argentina Sub-20 1 Gomes Gerth F. (G) 4 Giay A. (C) 2 Di Lollo L. 6 Gómez V. 3 Barco V. 8 Perrone M. 14 Tanlongo M. 11 Soule M. 10 Carboni V. 18 Aguirre B. 9 Veliz A. Alineación equipo: 4 - 2 - 3 - 1 DT: () Uzbekistán Sub-20 Boymurodov O. (G) 21 Khusanov A. 3 Urozov J. 6 Ortikboev D. 15 Askarov B. 8 Rahmonaliyev U. (C) 10 Abdurahmatov Z. 13 Makhamadjonov M. 20 Kholdorkhonov P. 7 Esanov S. 11 Fayzullayev A. 14 Alineación equipo: 3 - 4 - 3 DT: () SUPLENTES Argentina Sub-20 13 Aviles T. 17 Claa N. (G) 7 Gauto J. 19 Infantino G. 12 Lavagnino L. (G) 21 Maestro I. 20 Miramon I. 5 Redondo Solari F. 16 Romero L. 15 Vega R. Uzbekistán Sub-20 Abdurazzakov N. 17 Akhrorov S. 18 Akramov S. 19 Ashurov A. 4 Kenjayev A. (G) 12 Nemanov E. (G) 1 Nematjonov S. 9 Pulatov S. 2 Rahmatullayev S. 16 Turdimurodov R. 5

Hace unos meses este momento era impensado. Argentina quedaba eliminada en el Sudamericano y no podía participar del Mundial Sub 20. Javier Mascherano ya no era el técnico y el plan era barajar y dar de nuevo. Sin embargo, esa pesadilla quedó de lado el día que se confirmó que la sede del torneo pasaría a nuestro país luego de quitársela a Indonesia.

Por eso, esta es una nueva oportunidad para los dirigidos por Mascherano, que desde las 18 enfrenta a Uzbekistán por la fecha 1 del grupo A en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La selección Argentina llega con dos victorias en partidos amistosos. Primero derrotó 4 a 0 a República Dominicana con goles de Valentín Carboni, Ignacio Maestro Puch y Juan Gauto por duplicado y luego superó 2-1 a Japón por los goles de Matías Soulé y Valentín Barco.

Uzbekistán es un equipo fuerte que salió campeón de la Copa Asiática Sub-20, su único título en la categoría. Sin embargo, en septiembre del año pasado, Argentina le ganó por 2 a 0, con goles de Luciano Kummer y Maestro Puch.

Los goles

Probables formaciones

Argentina: Federico Gómes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez, Valentín Barco; Mateo Tanlongo, Máximo Perrone, Valentín Carboni; Matías Soulé, Alejo Véliz y Brian Aguirre. DT: Javier Mascherano

Uzbekistán: Otabek Boymurodov; Abdukodir Khusanov, Diyor Ortikboev, Jakhongir Urozov, Zafarmurod Abdirakhmatov, Saidafzalkhon Akhrorov; Umarali Rakhmonaliev, Bekhruz Askarov, Sherzod Esanov; Abbosbek Fayzullaev y Pulatkhuzha Kholdorkhonov. DT: Ravshan Khaydarov.