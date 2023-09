River visita a Banfield buscando seguir sumando de a tres

River, que evidenció una mejoría en sus presentaciones más recientes, visitará hoy a Banfield, que intenta apartarse de los últimos puestos, en un encuentro por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, que para el equipo de Núñez es la antesala del superclásico en La Boca.



El partido se jugará en el estadio Florencio Solá, en la ciudad de Banfield, desde las 21, con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer, el VAR a cargo de Germán Delfino y televisación de ESPN Premium.



River, campeón de la pasada Liga Profesional de Fútbol, va recuperando de a poco su mejor versión después de la decepción en la Copa Libertadores, al ser prematuramente eliminado en octavos de final por Internacional de Porto Alegre, Brasil, y comenzó a ser protagonista en la Copa de la Liga.



El "Millonario" suma 9 puntos de 15 disputados y hace cinco partidos que no gana fuera de Nuñez, (dos empates y tres derrotas), desde el 12 de junio último precisamente ante Banfield por 4-1, en la 20ma. jornada de la LPF.



La idea del entrenador Martin Demichelis es repetir el mismo equipo que ganó los últimos dos partidos y si logra hacerlo será un registro que no se da desde las fechas 24 ante Colón (2-0), 25 ante San Lorenzo (0-0) y 26 ante Estudiantes (3-0), cuando logró la coronación de la Liga.



Banfield, con la dirección técnica de Julio César Falcioni, acumula dos derrotas seguidas y posee en la tabla anual 36 puntos, una cifra que no le da respiro en la lucha por mantenerse en la categoría.



El "Taladro", con seis puntos en la Copa de la Liga, no tiene como prioridad la clasificación sino incrementar lo máximo posible el puntaje general para dejar de sufrir con el descenso y de paso mejorar el promedio para el año próximo.



Un dato de color será el estreno riverplatense de una nueva casaca alternativa. La camiseta cuenta con una base de color rojo hasta el pecho, allí aparece el blanco y en la parte superior -hombros, mangas y cuello- predomina el color negro. Lo distintivo son líneas diagonales que forman un dibujo poco habitual, de estilo retro.



Los pantalones serán rojos y las medias serán similares al dibujo de la camiseta, con una estética triangular en la zona del pecho.



En el historial general entre ambos equipos, luego de 110 partidos, la diferencia riverplatense es avasallante; 66 triunfos contra 19 de el "Taladro", mientras que empataron 25 veces.



Probables formaciones

Banfield: Facundo Cambeses; Emanuel Coronel, Aaron Quiroz, Alejandro Maciel y Emanuel Insúa; Eric Remedi; Juan Pablo Álvarez, Ignacio Rodríguez, Ezequiel Cañete y Juan Bisanz; Milton Giménez.DT: Julio César Falcioni



River: Franco Armani; Santiago Simón, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y Milton Casco; Nicolás De la Cruz, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Manuel Lanzini; Esequiel Barco; Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.



Árbitro: Leandro Rey Hilfer.



VAR: Germán Delfino.



Estadio: Banfield



Hora de inicio: 21.00.



TV: ESPN Premium.