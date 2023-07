River Plate y San Lorenzo no se sacan difencias y están 0 a 0

Liga Profesional ARGENTINA 20:30 45+2 San Lorenzo 0 - 0 River Plate RESUMEN San Lorenzo Entra: Campi G. - Sale: Sánchez C.

12' - Sustitución Barrios N.

33' - Amarilla Perruzzi F.

38' - Amarilla Batalla A.

45+2' - Amarilla River Plate Pérez E.

42' - Amarilla Beltrán L.

45+2' - Amarilla ESTADÍSTICAS GENERALES 0.11 Goles esperados (xG)Goles esperados (xG) - el número de goles previstos de un equipo/jugador, basándose en la cantidad y calidad de los remates realizados. 0.09 29% Posesión de balón 71% 3 Remates 3 3 Remates a puerta 0 0 Remates fuera 3 0 Remates rechazados 0 6 Tiros libres 8 3 Córneres 3 1 Fueras de juego 1 6 Saques de banda 6 0 Paradas 3 8 Faltas 6 3 Tarjetas amarillas 2 44 Ataques 74 11 Ataques peligrosos 12 TITULARES San Lorenzo 13 Batalla A. (G) (C) 35 Lujan G. 3 Sánchez C. 23 Hernandez G. 47 Giay A. 5 Elias J. 50 Perruzzi F. 21 Braida M. 41 Leguizamon I. 11 Bareiro A. 10 Barrios N. Alineación equipo: 3 - 4 - 3 DT: () River Plate Armani F. (G) 1 Casco M. 20 Gonzalez L. 14 Diaz P. 17 Diaz E. H. 13 Aliendro R. 29 Pérez E. (C) 24 de la Cruz N. 11 Nacho Fernandez 10 Barco E. 21 Beltrán L. 18 Alineación equipo: 4 - 2 - 3 - 1 DT: () SUPLENTES San Lorenzo 1 Altamirano F. (G) 15 Calcaterra D. 55 Goyeneche J. 44 Hernandez M. 32 Herrera E. 19 Insaurralde M. 58 Irala E. 8 Maroni G. 20 Martegani A. 49 Perea D. 46 Silva T. River Plate Alfonso F. 35 Centurion E. (G) 33 Echeverri C. 19 Herrera Mansilla Barrios M. A. 15 Kranevitter M. 22 Miguel Borja 9 Palavecino A. 8 Paradela J. 26 Rojas R. 2 Rondón S. 25 Simon S. 31 Solari P. 36

River Plate visita el Nuevo Gasómetro para enfrentar a San Lorenzo en el marco de la 24ta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido comenzará a las 20:30 y contará con el arbitraje de Árbitro: Facundo Tello.

Qué necesita River para ser campeón de la Liga Profesional 2023

El millonario puede consagrarse campeón, pero deberá esperar a ver cómo termina su partido y luego el de Talleres de Córdoba el lunes, cuando reciba a Unión de Santa Fe.

Para conseguir el título en esta fecha, River debe vencer a San Lorenzo y esperar que la T no le gane al Tantengue. Sino habrá que ver qué pasa en la próxima. Sin embargo, en la previa no parece nada fácil porque el Ciclón se hace fuerte en su casa y hace 1.320 minutos que no recibe goles en su estadio.

Las formaciones

San Lorenzo: Augusto Batalla; Gonzalo Luján, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Jalil Elías, Francisco Peruzzi, Malcom Braida; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Nahuel Barrios. DT: Rubén Darío Insúa

River Plate: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Nicolás De la Cruz, Nacho Fernández, Esequiel Barco; y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis

El historial

Se enfrentaron en 232 partidos, de los que San Lorenzo ganó 64 y River Plate 92. Empataron en 76 oportunidades. El último enfrentamiento fue en la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol 2022, donde el Millo venció por 1 a 0 en el Nuevo Gasómetro con gol de Mammana.