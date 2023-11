Riquelme vs. Macri: la otra gran elección del 2023

Si bien hay posibilidades de que hayan más de dos listas, claramente el oficialismo (con Juan Román Riquelme como símbolo) y la principal oposición (Andrés Ibarra candidato a presidente y Mauricio Macri de vice), tienen grandes chances de liderar a Boca en los próximos cuatro años.

No hace falta explicar lo que significa Boca Juniors en la Argentina. Además de ser el club con más socios, ha sido en el último tiempo una vidriera (o trampolín) para aquellos dirigentes que querían iniciar una carrera en la política. El máximo ejemplo es el de Mauricio Macri, que gracias a su etapa como presidente del Xeneize, logró ser Jefe de Gobierno Porteño y hasta presidente de la Nación.

Sin embargo, Juan Román Riquelme, para muchos el máximo ídolo de la historia de la institución, decidió involucrarse a finales de 2019. En una primera instancia, pidió una unidad entre todas las listas, pero al no conseguirlo, decidió sumarse como vicepresidente segundo de Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini.

Con Román a la cabeza, Boca Juniors ha conseguido hasta el día de la fecha seis títulos (Superliga 2019-2020; Copa Maradona 2021-2021, Copa Argentina 2020, Copa de la Liga Profesional 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022), siendo el club argentino más ganador de 2020 hasta hoy. Pero por otro lado, se le negó la Copa Libertadores, el gran anhelo de los hinchas, aunque estuvo cerca en la última edición donde disputó la final ante Fluminense y cayó en tiempo suplementario.

"Llevo cuatro años en el club. Tuve que aguantar a gente decir si Riquelme estaba preparado o no. Piensan que si sos futbolista, sos un bruto. La dirigencia anterior nos entregó el club con deudas, tuvimos un año y medio de pandemia y no se le cobró abono al hincha, y en los tres años de Libertadores no se cobró adicional. Perdimos muchísimo dinero, pero era lo que teníamos que hacer", expresó Riquelme en diálogo con Radio 10, siendo crítico de la gestión de Daniel Angelici, quien fue presidente de Boca entre 2011 y 2019 y un hombre de confianza de Macri.

Respecto al momento del club, Román agregó: "Ahora las cosas van ordenadas, pero lo mejor de todo es que podemos decirle al hincha que nos dieron el club con deudas, que hemos tenido que hacer todo eso con todo el cariño del mundo y hoy le podemos decir que tenemos 28 millones de dólares a favor en la caja. No sé cuántos clubes pueden decir eso. Lo tenemos en el balance, lo presentamos la semana pasada y el hincha puede entrar a la web a chequearlo", sumó.

"El hincha tiene que decidir si somos un club de fútbol o dejamos que esta gente use al club para hacer política", amplió el exfutbolista, en clara chicana hacia Macri y compañía.

Andrés Ibarra, candidato a presidente de la oposición, resaltó hace unos días que, según su opinión, la gestión deportiva de Riquelme ha sido mala, principalmente poniendo el foco en el plano internacional y en la elección de entrenadores.

Cabe recordar también que hay tiempo hasta el 14 de noviembre para conocer todas las listas y los puestos de cada uno de los candidatos. Hay incertidumbre en el rol de Riquelme, si seguirá como vice o buscará ser presidente. El próximo 2 de diciembre será la elección donde los socios activos tendrán el poder de elegir qué modelo de club quieren para los próximos cuatro años.