Racing vs. Boca por la Copa de la Liga: día, hora, árbitro y TV

Racing y Boca protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional. A continuación, la previa completa.

Día, hora, árbitro y TV

La Academia y el Xeneize se medirán este martes 24 de octubre desde las 19.00 en el estadio Juan Domingo Perón. Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia, mientras que se podrá ver por Espn Premium, señal exclusiva del pack premium.

Cómo llegan

Uno de los clásicos más añejos del fútbol argentino, tendrá su quinta edición en lo que va del 2023. Se vieron las caras en la Supercopa Internacional Argentina que se realizó en enero en los Emiratos Árabes (2-1 Racing), el duelo por la pasada Liga Profesional (3-1 Boca) y la llave ida y vuelta en Copa Libertadores (Ambos 0-0 y victoria de Boca por penales).

Racing no llega de la mejor forma. Hace cuatro partidos que no gana. A esto, se le suma la salida de Fernando Gago y el interinato de Sebastián Grazzini y Ezequiel Videla. Todo lo contrario sucede en Boca, con una victoria en la última presentación ante Unión y la clasificación a la final de la Copa Libertadores pactada para el 4 de noviembre vs. Fluminense en el Maracaná.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Tomás Rubio o Gastón Martirena, Leonardo Sigali, Nazareno Colombo, Gonzalo Piovi o Gabriel Rojas,; Agustín Almendra, Aníbal Moreno, Jonatan Gómez; Juan Fernando Quintero, Roger Martínez y Gabriel Hauche. DT: Sebastián Grazzini.

Boca Juniors: Sergio Romero; Aaron Anselmino, Facundo Roncaglia, Nicolás Valentini; Marcelo Weigandt, Jabes Saralegui, Jorman Campuzano, Marcelo Saracchi; Luca Langoni, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.