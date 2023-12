Pergolini señaló a Riquelme como 'peligroso' tras la movilización en la Bombonera

Durante el reciente conflicto surgido por la suspensión de las elecciones en Boca Juniors, Mario Pergolini, exvicepresidente del club, lanzó críticas directas hacia Juan Román Riquelme, calificándolo como "peligroso". Estas declaraciones surgieron en el contexto de la movilización que tuvo lugar el pasado domingo en la Bombonera.

"Nació un nuevo populismo en Argentina. Román ahí. Es peligroso Román, ojo. Uno empieza a creer que está para emperador y se manda. Estaba como loco", expresó Pergolini en su programa radial al referirse a lo ocurrido en Boca.

Y amplió: "Ahora dice que lo van a intervenir. Pensó que íbamos a robar, es un delirio. Pero bueno, todo es un delirio ahí. Para todos se convirtió en un gran delirio. Uno que junta voluntades por la calle... Mirá que si no las sabes administrar, puede ser un problemón. Estos movimientos populares a veces se complican".

Si bien Pergolini estuvo en la misma lista en las elecciones anteriores, Riquelme se diferenció al sostener que "siempre estuvo del otro lado".

"Cuando me senté con (Jorge) Ameal, le dije: 'Yo arreglé con usted. Con él no tengo nada que ver porque es de la contra. Lo sé de toda la vida. Le dije a Ameal que iba a intentar que gane las elecciones, pero que con él no tenía nada que ver", manifestó Riquelme al ser consultado por Pergolini en una entrevista periodística.

En esa línea, el ex enganche añadió: "Y el tiempo me dio la razón, así que eso me pone muy contento. El tiempo pone las cosas en su lugar. Yo estoy medio loco, pero no miento. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso igual, espero que esté bien".