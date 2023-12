Palermo se alejó completamente de Riquelme: "Tendré que esperar"

Martín Palermo, quien recientemente dejó su cargo como entrenador de Platense tras llevar al equipo a la final de la Copa de la Liga Profesional 2023, habló sobre la posibilidad de dirigir a Boca Juniors con Juan Román Riquelme como presidente, después de la victoria de este último en las elecciones del club.

"No creo que Riquelme me llame. Si lo hace es por algún interés, pero no creo. Conviví años con Román y somos distintos. Nos respetamos dentro de la cancha y vivimos así muchísimos años. Cuando sos distinto no conectás. Boca está por encima de todos. ¿Para qué le voy a mentir al hincha de Boca? Si en la convivencia vamos a durar tres días. Yo lo conozco a él y él me conoce a mí. Tendré que esperar cuatro años más para dirigir a Boca", explicó Palermo en una entrevista con Radio La Red.

El exgoleador histórico de Boca, que hubiera asumido como entrenador en caso de que triunfara la fórmula Ibarra-Macri, reveló que nunca fue contactado por las gestiones anteriores para tomar el cargo de entrenador de Boca. "A mí nunca me llamó Angelici ni la actual gestión para ser DT de Boca. Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades para que alguien me llamara. Le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto) y yo nunca me metí a hablar de lo que hacía cada uno".

Palermo también defendió a Mauricio Macri, presidente de Boca en su etapa más exitosa, y expresó su desconcierto por las críticas hacia él. "Es el presidente más exitoso de la historia de Boca y no entiendo que la gente lo insulte. Se ha involucrado tanto el Mauricio como presidente del país y el presidente de Boca. Es una grieta que se generó en Boca y no podemos estar desunidos".