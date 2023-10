No hubo épica: Nueva Zelanda venció a Los Pumas y pasó a la gran final

Nueva Zelanda venció a Los Pumas por 44 a 6, encuentro correspondiente a las semifinales de la Copa del Mundo que se lleva adelante en Francia. Los All Blacks esperan por el ganador de Inglaterra y Sudáfrica.

Era una epopeya si Los Pumas podían vencer a los All Blacks y clasificar por primera vez a la final. Y si bien Argentina comenzó 3-0 arriba a través de Emiliano Boffelli de penal, de a poco el elenco neozelandés fue creciendo y consiguió dos tries de manera consecutiva. Will Jordan y Jordie Barrett fueron los encargados de esas anotaciones, más una conversión de Mo'unga.

Si bien Boffelli volvió a descontar (12-6), rápidamente Nueva Zelanda volvió a castigar, primero con un penal de Richie Mo'unga y un try de Shannon Frizell.

Ya en el complemento, Aaron Smith volvió a estirar la ventaja con un try al minuto, Shannon Frizell y Wil Jordan en dos oportunidades, también sumaron sus puntos para un contundente 44 a 6.

Más allá de la derrota, era lógica la caída ante el máximo favorito a quedarse con el mundial. Ahora deberá esperar por el perdedor de la otra llave, que protagonizarán Inglaterra y Sudáfrica.