Mundial Sub-20: se conocieron los partidos que se disputarán en Mendoza

Luego de conocerse las zonas del Mundial Sub-20 que se realizará en su totalidad en territorio argentino, restaba saber qué partidos se disputarían en cada una de las cuatro sedes (Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y La Plata). En las últimas horas se supo que en el Estadio Malvinas Argentinas se llevarán a cabo 14 partidos, 12 de la etapa de fase de grupos y 2 de octavos de final.

Para aquellos mendocinos que sueñan con ver a la Selección argentina, dirigida por Javier Mascherano, la principal posibilidad es que la Albiceleste clasifique en el segundo lugar del Grupo A a los octavos de final. También podría llegar a Mendoza si clasifica como uno de los mejores terceros, pero la chance matemática es más compleja, ya que también intervendrán el Grupo B y C.

Sin embargo, el sorteo terminó siendo bastante atractivo para la tierra del sol y del buen vino, ya que Brasil, Francia e Italia jugarán algunos partidos de la fase de grupos. El más importante, a priori, será el de Brasil ante Italia del domingo 21 de mayo.

Por último, es importante resaltar que el estadio mendocino vivirá siete jornadas de dos partidos cada una (21/5, 22/5, 24/5, 25/5, 27/5, 28/5 y 30/5).

Domingo 21/5

Nigeria vs. República Dominicana

Brasil vs. Italia

Lunes 22/5

Francia vs. Corea del Sur

Gambia vs. Honduras

Miércoles 24/5

Italia vs. Nigeria

Brasil vs. República Dominicana

Jueves 25/5

Francia vs. Gambia

Corea del Sur vs. Honduras

Sábado 27/5

República Dominicana vs. Italia

Japón vs. Israel

Domingo 28/5

Túnez vs. Uruguay

Corea del Sur vs. Gambia

Martes 30/5

1ro. Grupo B vs. 3ro. Grupos A, B o C

2do. Grupo A vs. 2do. Grupo C