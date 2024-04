Montecarlo sin Nadal: "El cuerpo no me deja"

El ex número del mundo lleva tres torneos sin poder jugar

El ex número 1 del mundo Rafael Nadal anunció que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo debido a inconvenientes físicos que sólo le permitieron disputar tres encuentros en este año.

De hecho estuvo ausente de los principales torneos como el Abierto de Australia -primer Grand Slam de la temporada-, Indian Wells y Miami.

Ante esta situación, la gran incógnita es si podrá participar en Roland Garros, el torneo francés que conquistó 14 veces.

"Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja", fue la explicación del oriundo de Mallorca a través de un comunicado compartido en redes sociales.

El jugador español disputó su último partido el 5 de enero, cuando perdió con el australiano Jordan Thompson en los cuartos de final del ATP 250 de Brisbane: "Aunque sigo trabajando y esforzándome al máximo cada día con la ilusión de poder competir en torneos que han sido muy importantes para mí, la realidad es que a día de hoy no puedo".

Nadal espera poder recuperarse y volver a jugar el ATP 500 de Barcelona o el Masters 1000 de Madrid, que se llevarán a cabo entre fin de mes y principios de mayo: "No me queda más que aceptar la situación e intentar mirar hacia el futuro inmediato manteniendo la ilusión y las ganas para darme la oportunidad de que las cosas mejoren", expuso el jugador.

Por lo pronto, a los 37 años Nadal tiene dos grandes objetivos entre ceja y ceja para 2024: en primer lugar jugar Roland Garros, que comenzará el lunes 20 de mayo, y luego los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán entre julio y agosto.