Mascherano ruega por otro milagro del Chiqui Tapia

Claudio Tapia, titular de la AFA

Javier Mascherano, quien entregó la lista previa del seleccionado Sub-20 para el Mundial que se jugará en el país entre el 20 de mayo y el 11 de junio, está en el tire y afloje para que los clubes europeos le cedan a los jóvenes futbolistas que tiene en la mira, pero algunos se muestran inflexibles en la negativa. Claudio Chiqui Tapia, se pondrá al frente de las negociaciones, buscando destrabar cada situación.

Hoy el entrenador de la juvenil arrancó una suerte de misión de paz por Europa, con el objetivo de lograr el visto bueno para algunos pre-convocados. Como la Copa del Mundo de la categoría no se juega en una fecha FIFA, las instituciones no están obligadas a entregar a sus jugadores.

Como contrapartida, en la asamblea de la AFA del 21 de diciembre de 2022 se aprobó una disposición que le prohíbe a los clubes argentinos negarse a ceder jugadores a la Selección argentina, sin importar la categoría. El castigo para quiénes no lo cumplieran sería quedar inhabilitados para disputar competencias durante la participación del combinado nacional en el torneo en cuestión.

El Jefecito ya obtuvo el okey por Máximo Perrone, que apenas llegado al Manchester City aún no cuenta con muchos minutos en la cancha y Pep Guardiola dará el visto bueno a la convocatoria. Valentín y Franco Carboni, al no ser titulares en el Inter, podrían ser liberados. Nicolás Paz, quien milita en el Real Madrid —juega en el Castilla, el segundo equipo del Merengue—, no sería cedido.

Otros casos por los que Masche deberá negociar son Luka Romero (Lazio), Matías Soulé (Juventus) y Mateo Tanlongo (Sporting Lisboa).

El Brighton de Facundo Buonanotte quedó eliminado de la FA Cup tras empatar 0 a 0 ante Manchester United y luego caer 7 a 6 en los penales. Al tener un compromiso menos, podrían darse un cambio en la postura del club y que se destrabe la presencia del ex Rosario Central, aunque hasta el momento la respuesta ha sido negativa.

El caso más complicado es el de Alejandro Garnacho. Mascherano habló con el United y la decisión del club, que hasta el momento se ha mostrado inflexible, es de no cederlo. El futbolista es suplente en su equipo pero se recupera de una lesión y esto es clave para la decisión final. Allí es entonces donde Mascherano le prende velas a un nuevo milagro de Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, quien se encargará personalmente de las gestiones para torcer la decisión de los clubes ingleses.