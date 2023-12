Mariano Werner se consagró tricampeón del TC, Julián Santero es subcampeón

El piloto entrerriano Mariano Werner, al volante de su vehículo Ford, volvió a inscribir su nombre en la historia del Turismo Carretera (TC), al proclamarse tricampeón. Este logro se materializó tras culminar en la cuarta posición en el circuito San Juan Villicum, sede de la última fecha de la Copa de Oro.

El mendocino Julián Santero llegó 2º, a 1s337 de Germán Todino, ganador de la competencia, y terminó el año como el piloto con más podios de la temporada (6 de los 13 que tiene en el Turismo Carretera) en su primer campeonato junto al LCA Racing, equipo con el que el año próximo desembarcará en el TC Pick Up.

El mendocino Julián Santero se quedó con el subcameponato

Aunque sin lágrimas en sus ojos, ya que, según comentó al descender de su automóvil, "las había dejado todas en la vuelta de honor", Werner, de 34 años, irradiaba emoción al celebrar frente a una multitud el cierre de una semana perfecta. Esta semana de ensueño comenzó apenas siete días atrás, cuando se consagró por primera vez campeón de TC Pick Up, y culminó de manera magistral este domingo con su tercer título en la máxima categoría del automovilismo argentino, sumándose a sus conquistas en 2020 y 2021.

Bajo el cuidado del equipo Fadel Memo Corse Racing, el desempeño contundente de Werner a lo largo de la temporada no solo le aseguró la victoria en la etapa regular, sino que llegó a la 15ª fecha del año con una ventaja de 38,5 puntos sobre su competidor más cercano, Santiago Mangoni. Esta ventaja acumulada a lo largo del campeonato, respaldada por victorias en Viedma, Posadas y Rafaela, un segundo puesto en San Luis, y solo cuatro ocasiones en las que no logró ingresar entre los 10 mejores de la final, fue determinante para su celebración en el Villicum, a pesar de haber quedado en cuarta posición.

Este triunfo sitúa a Mariano Werner entre los 10 pilotos más exitosos del Turismo Carretera, compartiendo este prestigioso lugar con leyendas como Roberto Mouras y Óscar Castellano, mientras que Juan Gálvez lidera esta selecta lista.

Además, este título otorgó a Ford la posibilidad de alcanzar un tricampeonato después de 24 años, consolidando aún más la destacada trayectoria de Werner en el Turismo Carretera. El último en lograr esta hazaña había sido Juan María Traverso (1977, 1978 y 1999), aunque con un lapso de 27 años entre su primer y último título, ya que, en el intervalo, celebró tres campeonatos adicionales, pero con Chevrolet (1995) , 1996 y 1997).

Agradecido y emocionado, Werner expresó su gratitud a Dios, la Virgen y la Difunta, así como a su equipo, mecánicos, fanáticos de Ford y la gente de Entre Ríos. Reconoció que este logro pertenece a quienes lo apoyaron y destacó la incredulidad de alcanzar su tercer título en el Villicum.

Con la voz entrecortada, añadió: "No tengo más que palabras de agradecimiento a esta categoría que me dio todo, que me dio a la gente, que me dio apoyo, ese cariño. He tocado el cielo, me podría despedir porque no es fácil haber alcanzado dos títulos con lo difícil que es esta Argentina. Gracias a mi hermano (Gabriel), que me ayudó y que en siete días pude conseguir lo máximo como piloto".

La presencia constante de su hermano Gabriel, quien lo acompañó desde el inicio de su carrera y falleció en 2007, sigue siendo recordada por Werner en todos los momentos de su vida, ya sean buenos o malos.

Antes de subir al podio para celebrar su tercer campeonato, Werner dedicó palabras emotivas a su familia, destacando cómo sus hijos y su esposa han cambiado su vida. Cerró su intervención expresando su explosión de felicidad, alegría y el deseo de abrazar a todos, proclamándose como el flamante tricampeón del TC.

Merece una mención especial a Germán Todino (Dodge), quien consiguió su cuarta victoria de la temporada en San Juan, coronando así su mejor año en la categoría y terminando como el piloto más exitoso del 2023. El piloto bonaerense de Rivera, luego de su victoria. En Toay, se ubicó en el segundo lugar en la Copa de Oro, a 34,5 puntos de Werner.

El podio fue compartido por Julián Santero (Ford) y Agustín Canapino (Chevrolet), quienes cerraron una emocionante jornada en el Turismo Carretera.

