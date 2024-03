¿Le quitarán la corona a Saúl Canelo Álvarez?

Mientras el horizonte boxístico de Canelo Álvarez en 2024 es una incógnita, las palabras de David Benavidez sobre la posibilidad de que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), le retire el título de peso supermediano a Canelo por negarse a enfrentarlo en los próximos meses levantaron polvareda. Algo que motivó a que el propio dirigente saliera a dar explicaciones.

En una entrevista para MVS, el funcionario máximo del organismo le puso paños fríos a la situación y dejó claro que el enfrentamiento entre ambos se tiene que dar "en el momento y lugar apropiado", con condiciones que puedan darle beneficios a ambos sea cual sea el resultado, en algo que no solo depende de la voluntad de los peleadores, sino de la forma en que sus intereses se alinean después de sus peleas en mayo para el tapatío, y en junio para ‘Red Flag’.

“Benavidez es el retador oficial, pero él ha pedido un permiso para pelear en peso semicompleto en junio y Canelo hará una defensa el 4 de mayo. Después ya veremos qué pasa si es que Benavides se queda en semicompleto o baja a supermedio", aclaró Sulaimán.

Los dardos de Benavidez

Apenas unas horas antes, durante su entrevista con The Boxing Voice, Benavidez aseguró que el presidente del CMB, luego de confirmar el estatus del estadounidense como retador mandatorio de la división de las 168 libras, ha esperado que el tapatío acepte la propuesta de su rival, cosa que no ha pasado, por lo que incluso podría despojarlo de su título.

“Estuve hablando con Luis de Cubas y Mauricio Sulaimán le dijo que van a ver si Canelo quiere pelear conmigo en septiembre, y si no, le van a quitar el cinturón. Ya veremos, pero no voy a poner mi carrera en pausa porque alguien más no quiere pelear conmigo”, dejó claro Benavidez antes de hablar de su plan de respaldo.

Luego de que supuestamente ‘Canelo’ le ha rechazado todas las ofertas que su equipo le ha enviado, el mexicoamericano terminó por tomar la posibilidad de subir de división, a las 175 libras en peso semicompleto, donde se medirá con Oleksandr Gvozdyk por el título interino de la categoría.

“He querido subir a 175 desde hace mucho tiempo. He sido el retador número uno para pelear por el título del CMB desde hace tres años. PBC, Al Haymon, y Sampson (Lewkowicz) han estado negociando, pero Canelo no mostró ningún interés en pelear conmigo, y como lo he dicho, no me voy a sentar a a esperar por Canelo, pues hay otras divisiones que conquistar”.