Las ausencias de peso en la lista de Scaloni

El director técnico Lionel Scaloni dio a conocer la lista de convocados de la Selección argentina en vista de la primera doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos en 2026.

Como es una costumbre, Lionel Messi (quien ha brillado en las filas del Inter Miami), lidera la nómina en anticipación a los enfrentamientos contra Ecuador, programados para el próximo jueves 7 de septiembre en el Estadio Monumental, y Bolivia, que tendrá lugar el martes 12 en el Estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3625 metros sobre el nivel del mar.

La lista de convocados presenta algunos retornos notables, como el del arquero Franco Armani, quien no formó parte de la última convocatoria debido a los compromisos con su club, River Plate. Además, Ángel Correa, campeón del mundo y en un momento destacado en el Atlético de Madrid, vuelve a integrar la nómina. Sin embargo, también hay ausencias significativas: Paulo Dybala y Gerónimo Rulli no estarán debido a lesiones, mientras que Giovani Lo Celso y Joaquín Correa no fueron llamados.

Además, es importante resaltar que esta nómina cuenta con varios jugadores Sub-23, que fueron citados por Scaloni pero con la intención de que sus equipos los liberen y así puedan jugar un amistoso contra Bolivia pero para la Selección que comanda Javier Mascherano y que se prepara para el preolímpico que otorgará lugares para los Juegos de París 2024. Se trata de Alan Velasco, Bruno Zapelli -que recientemente jugó para juveniles de Italia- y Lucas Esquivel.

A continuación, la lista completa