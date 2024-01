La primera final del Regional Amateur suspendida por incidentes

Otra vez la violencia empaña un espectáculo deportivo. Esta vez lo sufrió Gutiérrez Sport Club de Mendoza en la primera final del Regional Amateur, Zona Cuyo ante Juventud Alianza de San Juan. El Celeste le ganaba 1 a 0 de visitante al Lechuzo, pero el partido fue suspendido por la invasión y agresión de los hinchas locales a los jugadores de Gutiérrez.

Todo era normal. El gol a poco de comenzado el encuentro le otorgaba cierta tranquilidad al Celeste. Francisco Agost demostraba que sigue en racha positiva y abrió el marcador para los de Carlos Sperdutti.

Así sacando provecho de un error defensivo del Lechuzo, los mendocinos se pusieron en ventaja y desde allí manejaron los tiempos del encuentro.

Fue pragmático para defender y sostener el resultado. El Pity Aracena, arquero gutierrino casi no sufría sobresaltos ante un equipo que buscaba mayormente por la vía aérea para tratar de igualar el pleito.

Era caliente y discutido por la misma tensión de una final. Así fue como el árbitro del partido el cordobés Fernando Rekers le indicó el camino de los vestuarios al entrenador de Alianza Maximiliano Pascual.

Esto generó enojo en la parcialidad local que en el entretiempo se metió en los vestuarios para increpar vehemente a los futbolistas Celestes. Uno de los agredidos fue el Negro Oscar Amaya.

Jugador de Gutiérrez agredido por los hinchas de Alianza

Con ello, el árbitro decidió suspender la primera final cuando solo se llevaba jugado un tiempo. Ahora todo quedará en manos del Consejo Federal. Allí se determinará de acuerdo al informe de Rekers si el partido se reanuda o se lo da por finalizado e inclusive qué puede llegar a suceder con el partido de vuelta en el Estadio de Gutiérrez Sport Club.

Daniel Garipe, presidente de Alianza: "Nunca vi una cosa así"

El ex futbolista y actual presidente del club Lechuzo, Daniel Garipe dijo al término del partido: "Habrían unas personas, no sabemos quien y habrían agredido a Amaya. He sido compañero de él y tiene una marca. Nunca he dudado de los jugadores porque he sido jugador y él tiene una marca. Además, un testigo dijo que había visto una agresión. Le dije al árbitro que tome la mejor determinación para el bien de todos. Más allá que es un evento muy deportivo para nosotros, estoy muy dolido por todo esto, pero primero está la persona. El jugador fue revisado por tres médicos de que no podía seguir jugando", relató al diario El Zonda de San Juan.