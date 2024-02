La majestuosa ciudad de Riad en la que Messi jugará un amistoso

El Inter Miami de Lionel Messi se enfrentará en un amistoso de pretemporada con Al-Nassr, equipo que no contará con Cristiano Ronaldo por su lesión en el gemelo izquierdo. El partido se disputará en la ciudad de Riad, la capital de Arabia Saudita.

El partido se jugará este jueves en el Kingdom Arena, un estadio cuenta con capacidad para 30 mil espectadores.

La 'Majestuosa Metrópolis'

Definida como la 'Majestuosa Metrópolis de Arabia Saudita', esta ciudad de gran esplendor es la tercera más grande del mundo árabe y marca tendencia en lo que respecta a la arquitectura a nivel internacional.

Este destino se ha vuelto un gran atractivo para el mundo de los negocios, el turismo y la inversión internacional.

Entre los lugares más reconocidos de Riad se encuentra el Centro Al Faisaliah, una obra maestra de ingeniería que es conocida por su diseño circular y en su interior alberga un hotel de lujo, oficinas para ejecutivos, locales comerciales de alta gama e incluso un restaurante a cielo abierto llamado The Globe, con vistas panorámicas a la ciudad.

Otro de sus hitos arquitectónicos es el rascacielos Burj Rafal, con sus 307 metros de altura, que cuenta con un hotel cinco estrellas y departamentos en los que residen las personalidades más destacadas de la ciudad.

El costo de vida en Riad

Alquilar un departamento de 85 m2 en la zona residencial más cara de Riad cuesta unos US$3.000, pero pueden conseguirse en la misma zona un monoambiente o un departamento de dos ambientes pequeño por US$1.100.

Comprar un Volkswagen Golf nuevo cuesta US$ 9.100, mientras que el litro de nafta cotiza a US$ 0,62. El abono mensual al transporte público es de US$ 91 y un trayecto en taxi de 8 kilómetros, con tarifa normal, vale US$ 12.

En cuanto a la comida y la gastronomía, un litro de leche cuesta US$ 1,76, una docena de huevos US$ 2,60, un kilo de carne de ternera US$12.45, una botella de vino de calidad media US$ 5 y una cerveza local de medio litro US$1,92. Un menú de McDonald´s está a US$ 8 y una cena para dos personas en un restorán de mediano precio con tres platos US$ 53.

El clima

La ciudad se encuentra en pleno invierno y esta estación se destaca por ser algo fresca y seca. Durante el año las temperaturas varían entre los 9 y 43 grados.

Este jueves, a las 15, Lionel Messi saldrá a la cancha del Estadio Kindgom Arena con el Inter Miami con unos 24ºC de temperatura, en lo que promete ser un gran espectáculo deportivo.

Con información de NA