La FIFA le sacó a Perú la organización del Mundial Sub 17

La FIFA está atravesando un momento de profundo análisis en las sedes que seleccionó para que organicen sus certámenes y este lunes tomó una nueva decisión pero esta vez con el Mundial Sub 17: le quitó la competencia a Perú. Luego de hacer lo mismo con Indonesia pero con la categoría Sub 20, el órgano que regula el fútbol publicó un comunicado en el que explicó las razones por las que determinó que el certamen no se podía realizar en territorio peruano.

“Tras amplios debates con la Federación Peruana de Fútbol, la FIFA ha decidido retirar al país andino los derechos de organización de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023. No obstante, la competición se seguirá disputando del 10 de noviembre al 2 de diciembre del corriente. Más adelante, el Bureau del Consejo de la FIFA nombrará un nuevo anfitrión”, comenzó el escrito confirmando que más allá de la inesperada modificación la fecha de disputa será la pactada desde un principio.

Además, explicó las razones detrás de la decisión: “Quedó patente la incapacidad del país para cumplir con sus compromisos y terminar las infraestructuras necesarias para disputar el torneo”. Hasta el momento de las 24 naciones que disputarán del certamen, las seis ya clasificadas eran México, Estados Unidos, Canadá y Panamá por la región de Concacaf y Nueva Caledonia junto a Nueva Zelanda en la OFC. Vale recordar que el Sudamericano Sub 17 se está disputando en Ecuador y Argentina arrancó con dos victorias.

Y añadió al respecto de los tiempos que restan hasta la fecha de inicio: “A pesar de la buena colaboración entre la FIFA y la FPF, se ha decidido que no se dispone de suficiente tiempo para asegurar la inversión y concluir el trabajo con el gobierno peruano antes del inicio de la competición. La FIFA desea dar las gracias a la FPF por su esfuerzo y no descarta organizar un torneo en Perú en el futuro”.

La presión cayó de lleno en el seleccionado peruano Sub 17 que arrancó su participación en el Sudamericano con una derrota frente a Bolivia y tuvo fecha libre en la segunda jornada. Actualmente sin puntos, se ubica en la última posición del Grupo B y ahora tiene la responsabilidad de ganarse un lugar en la Copa del Mundo luego de perder el cupo de anfitrión. Este martes enfrentarán a Paraguay, que igualó en su estreno 1-1 con Venezuela.

Mientras tanto, la AFA y Argentina se mantienen expectantes a la decisión final de la FIFA por la nueva sede del Mundial Sub 20. Tras recibir la candidatura formal de la AFA con el aval del gobierno nacional, Gianni Infantino avisó que la definición se daría en “dos o tres días”, cuya fecha límite sería este mismo lunes 3 de abril.

¿Qué país organizará el Mundial Sub 17?

Luego de quitar sede a Perú, la FIFA indicó que más adelante dará a conocer al nuevo anfitrión del Mundial Sub 17. Se espera candidatos y evaluación para hacerlo oficial. Eso sí, las fechas no se moverán: arrancará el 10 de noviembre y culminará el 2 de diciembre del presente año.