Internacional vs. River: día, hora, TV y probables formaciones

River Plate visita este martes a Internacional en Porto Alegre, Brasil, encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. En la ida, el Millo logró un 2-1 a favor que le da cierta tranquilidad y toda la presión para el local.

Día, hora, árbitro y TV

El partido será este martes 8 de agosto desde las 21.00 en el Estadio Beira-Rio. El encargado de impartir justicia es el uruguayo Andrés Matonte, mientras que Fox Sports televisará el duelo entre brasileños y argentinos.

Cómo llegan

River logró la ventaja en la ida, con dos goles de Pablo Solari, luego de arrancar en desventaja. Ese 2-1 da cierta tranquilidad, aunque un gol de Internacional pondría paridad en el resultado global y una hipotética definición por penales. Hay que recordar que no existe más la ventaja del gol de visitante.

El equipo de Eduardo Coudet sabe que no está lejos de dar vuelta la historia, aunque el nivel mostrado en Argentina, más el presente del plantel, no es el mejor. Hace siete partidos que no gana e incluso, se denotó malestar entre jugadores y cuerpo técnico en el último duelo ante Corinthians por el Brasileirao.

Probables formaciones

Internacional: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado, Renê; Carlos De Pena, Jhonny Cardoso, Charles Aránguiz, Wanderson; Enner Valencia, Alan Patrick. DT: Eduardo Coudet.

River: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.