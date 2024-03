Insúa: "Hay alguien interesado en debilitarnos"

San Lorenzo de Almagro es un volcán. Sin dudas que los resultados no han sido los esperados y generan incomodidad en su gente, pero hoy por hoy las principales noticias van más allá de la coyuntura de una competencia deportiva.

Por un lado, el entrenador Rubén Darío Insúa, ídolo de la institución y quien remontó el momento futbolístico del Ciclón denunció en un programa radial que hay quienes buscan debilitarlo.

“El 27/12 me llaman de Buenos Aires para decirme que había salido que el club había contratado un jugador que yo ni conocía. Después salió en la página del club, una foto de Leguizamón vendado y que no jugaba el domingo porque se hizo un tatuaje, también salió públicamente los montos del contrato del cuerpo técnico, algo que nunca me había pasado”, señaló el Gallego.

Luego, deslizó que “una, otra y otra no es casualidad, debe haber alguien interesado en que la cosa no salga bien o que esté enojado con lo que sucedió en 2022 o 2023”.

En ese sentido, aseguró que “es obvio que hay alguien interesado en debilitarnos. No sé quién es, lo que sí me consta es que es de adentro”, lanzó en declaraciones a DSports Radio, pero enseguida sacó del medio al presidente Marcelo Moretti y a Néstor Ortigoza, hombre fuerte del fútbol profesional y a quien tuvo como dirigido antes de que se retirara.

“Ellos, con quienes tengo una excelente relación, me ofrecieron dos años de contrato. En el fútbol argentino es difícil que te ofrezcan uno, imaginate dos. Yo estoy seguro de que la gente va a seguir apoyando”, remarcó.

Por último, sobre el rendimiento del equipo reconoció que si bien “falta bastante” para llegar al nivel que pretende, también indicó que “a veces tienen razón cuando dicen que no jugamos bien y a veces no”. “Tuvimos serias dificultades en las primeras cuatro fechas porque no tuvimos intensidad física. Tenemos que mejorar la calidad de juego, tener mayor volumen de ataque”, concluyó.

Denunciaron el extravío de las escrituras de Avenida La Plata

Por otro lado, la dirigencia de San Lorenzo que encabeza el presidente Marcelo Moretti, denunció el extravío de la escritura de los terrenos que el club posee en el barrio porteño de Boedo, sobre la Avenida La Plata, donde se realizará el nuevo estadio. Apuntaron contra la CD anterior, que lideraba Horacio Arreceygor.

"Lamentamos informar a los socios y socias que la escritura original de los terrenos de Av. La Plata 1624/1770 parcela 6B fue extraviada por la anterior gestión. Ante esto, San Lorenzo inició las gestiones para denunciar su extravío y tramitar el segundo testimonio que la reemplace, quedando la original sin validez alguna", aseguró el club a través de un comunicado.

En la cuenta del Ciclón en la red social X (ex Twitter) advirtió sobre el valor sentimental de la escritura sobre la vuelta a Boedo: "Más allá del acto administrativo, será irreparable no contar con el documento original que significó el final de un largo camino que culminó con la sanción de la Ley de Restitución Histórica y posterior escritura de los terrenos de Tierra Santa".

Ante la ausencia del documento legal, la institución azulgrana decidió iniciar el trámite de denuncia por extravío, que dejará sin validez al original, y luego se realizará la emisión del segundo testimonio. El trámite, según comunicó el CASLA, cuesta un millón de pesos.