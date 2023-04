Habló Ameal y se refirió al presente deportivo: "Cuidado, los podemos..."

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca Juniors, habló después de mucho tiempo y en un año netamente político en el club. Dejó títulos rimbombantes, tocando los principales temas del Mundo Xeneize: la actualidad del equipo, Riquelme, el nuevo DT y La Bombonera. ¿Y una advertencia a River?

El elenco de La Ribera, atraviesa un flojo momento en el torneo doméstico. Acumula 15 unidades y está a 18 puntos del líder, River Plate. Al respecto, Ameal respondió en TyC Sports. "No me gusta en el puesto que estamos. Tenemos que tener más puntos, pero los partidos se ganan y se pierden. Pero cuidado, los podemos alcanzar".

Y amplió, refiriéndose a su eterno rival: "No hay equipo, en la Argentina, a cuatro goles de otro equipo (Pinino Más dijo hace unas semanas que River está cuatro tantos arriba de Boca). Reconozco que River juega muy bien. Nosotros vamos a participar de este campeonato muy bien".

Otro de los temas que se tocó fue la ampliación o no de La Bombonera, a lo que Ameal confesó: "Antes de las elecciones dijimos que había que cambiar La Bombonera, llevarla a 80 mil espectadores. Boca no tiene zonificación. Para eso, hablamos con gente del rubro inmobiliario para una tasación. Nos pusimos a trabajar en la parte financiera. Nos damos cuenta que, si la Municipalidad no nos da para ampliar, no lo podemos hacer. Hemos hablado con los distintos bloques para que nos den la factibilidad de la ampliación".

"De La Bombonera no nos vamos. Llevaremos el proyecto al gobierno de la Ciudad para ampliar la cancha", continuó.

Volviendo al plano deportivo, se le preguntó por la llegada de Jorge Almirón y su opinión: "No lo conocía personalmente, pero me resultó un ser excepcional. Vocación al trabajo, ganas. Se planteó que algunos entrenamientos iban a ser a puertas abiertas. Boca ha mejorado muchísimo. Con Central se vio otra dinámica. Se ve la mano del técnico. Hoy es un hombre que está trabajando".

Finalmente, palpitó las elecciones de diciembre en el club: "Manejamos encuestas. Hoy, no hay ninguna duda de que ganamos. Tenemos que gestionar y, cuando lleguemos a la etapa de elecciones, tomaremos decisiones. ¿Si seré candidato yo a presidente o Riquelme? No lo sé. Cuando llegue el momento, lo decidiremos. Si nos distraemos, nos va a ir muy mal en el club. Nos tiene que ir bien para que la gente nos renueve la confianza".