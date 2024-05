Godoy Cruz y Fernando Niembro limaron asperezas

Godoy Cruz, luego del comunicado que hizo público en donde se quejaba de algunos periodistas que lo nombraban de forma errónea, recibió el pedido de disculpas por parte de Fernando Niembro. Dichas disculpas fueron aceptadas por la institución.

El periodista de Espn, que el último sábado dijo en varias oportunidades "Godoy" en vez de "Godoy Cruz" en el partido del conjunto local ante Barracas Central, pidió disculpas e incluso confirmó que lo llamó al presidente de la institución, Alejandro Chapini.

“La verdad en mí no pasa joderlos ni molestarlos, como para mí es Vélez y no Vélez Sarsfield, es Boca y no Boca Juniors. Me pareció que decirle Godoy ante otro que se llama Barracas era suficiente diferencia. Pero parece que es un tema sensible para los hinchas. Así que hablé con el presidente y me dijo que no me hiciera problemas”, explicó Niembro en su programa de radio este lunes.

Horas más tarde, la institución mendocina sacó una nueva publicación, confirmando el llamado de Niembro y la disculpas aceptadas. "Tanto el Club Godoy Cruz como el Sr. Fernando Niembro apostamos a una relación de diálogo y madurez, que a futuro evite malos entendidos y genere animosidad hacia personas e instituciones".

Mirá el nuevo comunicado del Tomba