Furia en Chile contra la FIFA por haber quedado fuera del raro Mundial itinerante del 2030

La FIFA le dio un duro golpe al fútbol chileno, o al menos así interpretaron en Chile la decisión del organismo internacional de realizar el Mundial 2030 de manera itinerante, empezando en Argentina, Uruguay y Paraguay, y continuando en España, Portugal y Marruecos, en lo que será un formato inédito para la cita mundialista a 100 años del primer torneo (Uruguay 1930).

Es que a primera hora de este miércoles, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, difundía que Argentina, Uruguay y Paraguay recibirían los tres primeros duelos del Mundial 2030. El resto se jugará en España, Portugal y Marruecos.

Según publicó el diario La Tercera, de Santiago, “Chile, uno de los países que trabajó en conjunto para levantar la cita en Sudamérica, quedaba fuera por la orden que venía desde Zúrich”. A su vez, desde la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), se recordó que hizo un depósito de casi un millón de dólares para asegurarse un lugar, al menos, en la cita mundialista como organizador.

La explicación de Domínguez a los chilenos no se hizo esperar y tuvo amplia repercusión en los medios trasandinos: “Originariamente, se hablaba de dos países que eran Uruguay y Argentina. Luego se amplió el Mundial de 32 a 48 equipos y se agregó en ese contexto a Paraguay y luego Chile. Es cierto que en esta oportunidad no está Chile, lo que no significa que no vamos a trabajar para que Chile o esté o le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros (Conmebol). Ellos son los que determinan cómo y qué. Este es el momento en el que ya hay que comenzar trabajando en las sedes”.

Pero la noticia no sólo fue un golpe para el fútbol. Según detalla La Tercera, fuentes de Gobierno comentaron que el anuncio tampoco dejó indiferente a La Moneda. Es que la candidatura de Chile para ser sede había sido apoyada firmemente por el gobierno de Gabriel Boric, así como anteriormente lo hizo la gestión de Sebastián Piñera.

El compromiso era absoluto e incluía a las autoridades de todos los niveles, que participaron activamente en las mesas de trabajo y reuniones que se realizaron en forma periódica.

Por eso, al enterarse de que Chile había sido excluido como sede para la Copa, el presidente Boric se comunicó con su par de Argentina, Alberto Fernández, con el objetivo de tener más antecedentes acerca de la decisión de la FIFA. La idea del mandatario chileno era que no se dejó de hacer algo, pero quería contrastar la opinión del argentino.

Y una vez recabada toda la información, en Coquimbo, Boric se refirió al duro golpe que recibió el país: “Esto no es una decisión que tenga que ver con algún tipo de negligencia, es una decisión propia de la FIFA. Lo conversé con los presidentes de Argentina y de Paraguay (Mario Abdo) y ellos también se enteraron cuando esta decisión se hizo pública”.

“Lamento que haya instituciones que funcionen de manera poco seria y sorpresiva y, por supuesto, vamos a hacer valer todos los derechos que le correspondan a Chile, porque con la integridad nacional y con el nombre de Chile no se juega”, disparó el presidente, pero sin dar mayores detalles de los pasos a seguir.