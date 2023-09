Fiyi y Escocia obtienen victorias en el Mundial de Rugby 2023

La jornada del Mundial de Rugby 2023 entregó momentos emotivos. Más allá de la victoria de Argentina sobre Chile por 59 a 5, se disputaron otros dos partidos en los que Fiyi y Escocia obtuvieron las victorias.

Fiyi 17 – Georgia 12

Los hombres Oceanía sufrieron para poder vencer a la dura escuadra europea. En un comienzo parejo, fueron los georgianos los que lograron hacerse con el control y abrir el marcador de la mano de Luka Matkava y los pies de Davit Niniashvili, por lo que se fue al descanso 9 a 0 arriba.

Fiyi parecía desordenado y no podía armar jugadas de peligro real, hasta que apareció su capitán, Waisea Nayacalevu, para encaminar a su equipo y marcar un try que daba esperanza a los isleños. De ahí en más, los oceánicos comenzaron a controlar las situaciones hasta que se pusieron al frente el hooker Tevita Ikanivere enfrentó la marca georgiana, ganando varios metros para que luego Levani Botia dejara a cuatro rivales desparramados y desde el suelo asistiera a Vinaya Habosi, quien convirtió uno de los tries más lindos del torneo.

Sobre el final del partido, los georgianos volvieron a descontar y fueron a presionar a Fiyi en su ingoal, pero los isleños pudieron resistir y de esa manera consiguieron un triunfo clave para seguir ilusionándose con los cuartos de final.

Escocia 84 – Rumania 0

El Cardo dio un paso para mantener la esperanza de clasificar a la próxima ronda cuando aplastó a los rumanos. Los europeos convirtieron 12 tries a lo largo del partido, cuatro a cargo de Darcy Graham, y dominaron con comodidad el campo.

Incluso con jugadores importantes como Finn Russell o Duhan van der Merwe descansando, los escoceses impusieron su juego y jerarquía de principio a fin. Los rumanos, por su lado, cometieron demasiadas infracciones y en un momento sufrieron las amarrillas de Robert Irimescu, Florian Rosu y Marius Simionescu, por lo que estuvo con 12 jugadores en la cancha.

Si bien la primera mitad concluyó 42-0 para los británicos y en la segunda se podría decir que sacaron el pie del acelerador, los rumanos no pudieron sostener el desgaste que sufrieron y por eso lo abultado del resultado final.

Ahora, los escoceses se jugarán la última oportunidad para pasar a la próxima fase cuando enfrente al puntero del grupo, Irlanda, el sábado 7, con la obligación de ganar.

