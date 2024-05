Fideo Fernández y la pregunta de rigor: ¿Quién debería usar botines rojos el sábado?

David Fideo Fernández quedó en la historia de Godoy Cruz por ser el autor de uno de los goles más icónicos. Fue en 2008 ante Independiente Rivadavia en el Bautista Gargantini, donde se sacó y besó uno de sus botines de color rojo, en una de las grandes anécdotas del Tomba.

"Sobre el partido del 2008, la gente me hace notar su cariño. En aquel momento no lo pensé así, creí que era un gol más en mi carrera", expresó Fideo en diálogo con Minuto 91, programa que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM.

El protagonista de aquella tarde contó detalles de ese clásico y las similitudes con el del próximo sábado: "Ese partido fue el 17 de mayo de 2008 a las 15.30. Ahora será 18 de mayo y a la misma hora y en el mismo estadio. Es casi un déjà vu".

Respecto a la historia de los botines rojos, "nace en el partido de ida. Nos habían robado la utilería y nos tuvimos que ir temprano al shopping a comprar de todo. Ahí elegí los rojos, la mayoría de mis compañeros habían optado por botines negros. Convertí dos goles en el Malvinas Argentinas ante Independiente y luego anoté en el Gargantini. Ese día iba a usar botines negros, pero me convencieron para volver a usar los rojos".

Fideo también resaltó su lugar hoy en Godoy Cruz: "Trabajo en el club actualmente. Soy entrenador de la Sexta División de AFA. Tengo una gran relación con el Gato (Oldrá). Aprendo mucho".

El exdelantero palpitó el duelo entre la Lepra y el Tomba del próximo sábado y reconoció que "es un partido importantísimo. Es la primera vez que se van a enfrentar en Primera. Siempre, de chiquitos en el club, queremos jugar con Independiente y ganarles. La presión es de la Lepra. Juegan en su estadio y con todos sus hinchas".

Finalmente, y ante la consulta de quién podría emular su proeza y convertirse en la figura de la jornada, expresó: "Se lo dije hace unos días y ojalá me haga caso. Me gustaría que Ulariaga use los botines rojos el sábado (risas)".

El clásico mendocino será este sábado 18 de mayo desde las 15.30 en el Bautista Gargantini y con arbitraje de Darío Herrera.