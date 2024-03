Fecha 9 de la Primera Nacional: cómo llegan los mendocinos y cuándo juegan

Tanto Deportivo Maipú como Gimnasia y Esgrima se preparan para una nueva presentación en la Primera Nacional. Será la fecha 9, en donde ambas instituciones mendocinas tienen duros encuentros que afrontar.

Gimnasia vs. Colón

Por la Zona B, el Lobo del Parque recibirá este sábado 30 de marzo al Sabalero, para muchos, el gran candidato al ascenso a la Liga Profesional. El equipo de Darío Alaniz acumula 9 unidades hasta el momento, mientras que Colón está invicto con 18 puntos, producto de cinco victorias y tres empates.

"Las expectativas para este año son altas. Cuando el presidente me llamó y me contó el proyecto que había, decidí quedarme. Creo que Gimnasia va a ser protagonista este año, no tengo dudas. Ojalá podamos lograr el objetivo que todos queremos", expresó Franco Meritello en diálogo con Ciudadano News.

Dicho encuentro ante Colón será este sábado desde las 15.05 en el Víctor Antonio Legrotaglie y contará con la televisación de TyC Sports.

Patronato vs. Deportivo Maipú

El Cruzado tiene una parada muy brava. Deberá visitar el próximo domingo 31 de marzo a Patronato en Paraná, Entre Ríos. Maipú no arrancó de la mejor manera (de hecho está último en la Zona A), pero ganó en su anterior presentación por 1 a 0 ante Tristán Suárez, lo que significó un envión anímico.

"Ha habido un cambio importante en los últimos partidos. Gracias a Dios ganamos el último partido en casa, que es algo que necesitábamos. Ojalá podamos repetir en la cancha de Patronato, aunque sabemos que será un partido duro", reconoció Matías Viguet también en diálogo con este medio.

Maipú tiene tan solo 4 puntos, por lo cual necesita seguir sumando para acomodarse y escalar posiciones. Patronato, en tanto, tiene 9 puntos y tampoco ha iniciado de la mejor manera esta 2024.