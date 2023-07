Fecha 26 de la Liga Profesional de Fútbol: cuándo juega tu equipo

River es el nuevo campeón del fútbol argentino, aunque falten dos fechas para el cierre de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) 2023. De todas maneras, estos últimos partidos tienen una gran importancia, cada uno para su objetivo del año.

Varios equipos buscan seguir sumando puntos para pelear una plaza para un torneo internacional, ya sea la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Por otra parte, algunos necesitan escalar posiciones o ensachar el promedio para escaparle al temido descenso,al margen de que todavía reste la Copa de la Liga Profesional.

Este lunes, AFA confirmó los días y horarios de los próximos juegos correspondientes a la fecha 26:

Sábado 22 de julio

15.30 San Lorenzo vs. Argentinos

18.00 Estudiantes vs. Belgrano

20.30 Platense vs. Huracán

Domingo 23 de julio

16.30 Atlético Tucumán vs. Independiente

18.45 Defensa y Justicia vs. Sarmiento

21.00 Rosario Central vs. River

Lunes 24 de julio

16.30 Vélez vs. Unión

16.30 Talleres vs. Gimnasia

19.00 Banfield vs. Godoy Cruz



19.30 Racing vs. Central Córdoba

21.30 Boca vs. Newell’s

Martes 25 de julio

15.30 Barracas Central vs. Arsenal

18.00 Colón vs. Tigre

20.30 Instituto vs. Lanús