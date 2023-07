Chapeua River: el camino que desembocó en el título y lo llevó a ser el mejor equipo argentino

Este sábado, River se coronó campeón de la Liga Profesional de Fútbol, a falta de dos fechas para el cierre del torneo. Le ganó 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el Monumental de Núñez con goles de Beltrán, De La Cruz y Barco, descontó Mauro Méndez.

Sin embargo, el plantel millonario no pudo levantar la copa por una disposición de la Liga Profesional que obliga a los clubes a recibir el trofeo en el último partido de local, es decir, lo hará en la jornada 27 cuando reciba a Racing en su casa

Comandados por Martin Demichelis, un tótem de 42 años que entrena a River desde hace seis meses y se calzó por primera vez el buzo de entrenador de un conjunto de Primera División, el Millonario obtuvo su estrella número 70, quedando a cuatro de alcanzar a su máximo rival, Boca Juniors.

En el historial de todo el fútbol argentino, contabilizando Copas Nacionales, el Millonario arribó a su conquista número 51. Con la autoridad que supo enarbolar durante la mayor parte del certamen, el club elevó, además, a 18 triunfos en lo que va del torneo doméstico, siendo amplio superior a sus rivales.

El comienzo de River en el torneo local no fue el mejor. Superó a Central Córdoba en Santiago del Estero en un partido con rendimiento flojo. Luego, perdió con Belgrano en Córdoba, pero se repuso ganándole a Argentinos Juniors en su casa con un equipo que ya empezaba a mostrar sus dotes futbolísticos.

El joven entrenador comenzó a partir de la tercera fecha a darle una identidad de juego, aunque no encontraba la defensa que más lo convencía. Probó con Maidana y Enzo Diaz en la zaga central frente a las lesiones de varios defensores. Empezó a darle rodaje, además, al doble cinco integrado por Enzo Pérez y Rodrigo Aliendro que fue aceitando con el correr de los partidos. A esa altura, el DT insistía con Miguel Borja y Pablo Solari en la delantera, relegando a Lucas Beltrán al banco de suplentes.

Desde la cuarta fecha enarboló dos victorias consecutivas (Tigre y Banfield) hasta que tropezó con Arsenal en el Monumental, con derrota por 2 a 1. En el siguiente encuentro, recuperó a jugadores que fueron fundamentales en la estructura del equipo: González Pirez, el defensor más sólido en la última línea, De la Cruz, siendo uno de los futbolistas más regulares, y Ezequiel Barco fue ganándose su lugar en el equipo titular.

Lanús, Godoy Cruz, Sarmiento, Unión, Huracán, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newells e Independiente fueron víctimas de un River arrollador que ganaba por goleada, se mostraba intenso desde su juego, dominada los partidos, y mantenía la valla en cero. Además, por hilvanar 8 triunfos al hilo pasó a ser el líder de la tabla de posiciones con amplia ventaja sobre sus mayores perseguidores, San Lorenzo y el Granate.

Tuvo que aparecer en el camino Atlético Tucumán para demostrarle que debía sufrir un poco, sí pretendía ser el primer campeón del futbol argentino en este 2023. Luego, llegó Boca Juniors, que fue un partido muy importante desde lo anímico para el fututo del Millonario. Con una polémica por un penal que no fue, termina ganando el encuentro sobre la hora por un penal ejecutado por Borja, que no tenía lugar en el once, pero cuando ingresaba marcaba goles importantes.

A partir del triunfo en el Superclásico, visitó a un Talleres que lo superó de punta a punta, mostrando algunas falencias que no se habían visto hasta ese momento. Errores en defensa lo expusieron, y además un presente de Armani que no era el mejor generó un poco de dudas.

Sin embargo, tras la caída en Córdoba, se repuso con Platense, empató con Vélez en Liniers, goleó a Banfield en el Florencio Sola, superó a Defensa y Justicia tras la muerte de un hincha que se cayó de la Sívori Alta a la Baja, le ganó con comodidad a Instituto en Núñez y le puso un poco de intriga a la definición del campeonato, tras la derrota contra Barracas de visitante en su peor partido del año, e igualó sin goles en el Nuevo Gasómetro frente a un San Lorenzo dominador del juego y merecedor de los tres puntos.

La llegada de Demichelis como entrenador hizo de alguna manera no extrañar a su antecesor, Marcelo Gallardo. Micho de entrada probó diversos sistemas que lo llevaron a definirse por uno, y que le dió buenos resultados. Al inicio de su gestión, apeló a jugar con dos delanteros y cuatro mediocampistas, pero con el correr de los encuentros se decidió por Lucas Beltrán de centrodelantero, y detrás de él se pararon Pérez-Aliendro-Nacho-De La Cruz y Barco.

Estos cinco le permitieron al equipo tener más elaboración de juego por las bandas y también en el centro del campo. De esta manera, lo entendió el entrenador cordobés cuando tuvo a disposición al uruguayo que en los primeros partidos no pudo estar por lesión. Con el correr de las fechas, otro que se volvió vital en el armado del equipo fue Aliendro que se fue adaptando a jugar al lado de Enzo Pérez como un volante de juego y llegada al gol.

Desde que Demichelis encontró el equipo en la victoria ante Godoy Cruz en la fecha 9, mantuvo siempre la columna vertebral integrada por Armani en el arco, González Pirez como primer marcador central, Pérez como volante central, Nacho Fernández como armador de juego y Lucas Beltrán en su función de centrodelantero. A partir de ese encuentro, modificaba algunos nombres en otras posiciones como José Paradela o Barco por el sector izquierdo de la ofensiva, Marcelo Herrera o Milton Casco en el carril derecho de la defensa, y Emanuel Mamanna o Paulo Diaz en la zaga central.

Hasta qué probando y probando, el DT se decidió, encontró el equipo que repitió en los últimos tres partidos: Armani, Casco, Pirez, Paulo Diaz y Enzo Diaz, Pérez, Aliendro, De La Cruz, Nacho, Barco y Beltrán que supo utilizar también en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En estos seis meses, la gestión de Demichelis como entrenador fue muy buena, ya que logró darle una identidad al equipo, encontrar su once de gala, levantar niveles que estaban bajos como Barco, y le dio oportunidades a futbolistas a los cuales Gallardo no los tenía en cuenta como a Pirez.

El partido del título

Este sábado, la banda riverplatense volvió a dar cátedra del fútbol, como sucedió en los últimos partidos de local, demostrando porque es el mejor equipo de Argentina. Comenzó siendo amplio dominador del juego, y salió envalentonado a con la idea de abrir el marcador rápidamente para qué el tiempo no se convierta en una presión extra. Lo consiguió en la primera jugada a través de Lucas Beltrán que definió con derecha tras un pase de González Pirez que hoy se transformó en asistidor. Luego, llegaron los tantos de De La Cruz y Barco de penal.

Al término del primer tiempo, y con un 3 a 0 a favor, el dueño de casa se retiró del campo de juego muy aplaudido, mientras que desde los cuatro costados del estadio sonaba “que de la mano de Demichelis, todos la vuelta vamos a dar”. Los hinchas a su vez desplegaban una bandera con la imagen de una camiseta con el logo “el más grande de la historia”

El segundo tiempo estuvo de más, ya que el partido estaba definido. Pero hubo un momento para los cambios, y las posteriores ovaciones. Ingresaron Pablo Solari, Matías Kranevitter, Robert Rojas, Agustín Palavecino y Miguel Borja por Nacho Fernández, Pirez, Beltrán, Barco y Enzo Pérez que se retiró muy aplaudido. Sobre el final, descontó Mauro Méndez para el 3 a 1 final

“Dale campeón, dale campeón”, fue el grito eufórico del público local, ni bien el árbitro Andrés Merlos pitó el final del encuentro. Se apagaron las luces de estadio, se prendieron los celulares, los integrantes del plantel millonario ingresaron todos juntos al campo de juego acompañados de sus familiares y festejaron en el centro del campo.

Con 18 triunfos, tres empates y cuatro derrotas, el elenco de Demichelis se consagró merecidamente campeón del fútbol argentino. Chapeu River