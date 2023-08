Este sábado se pone en marcha el Torneo Provincial de rugby

Ya está todo listo. La ovalada volverá a girar este sábado cuando comience el Torneo Provincial, que tendrá a 16 equipos divididos en cuatro zonas y que estarán compitiendo bajo una modalidad novedosa.CPBM, Huazihul, San Jorge y Universitario conformarán la zona A; Teqüé, San Juan RC, Mendoza RC y Tacurú (zona B); Marista, Los Tordos, Belgrano y Peumayén (zona C); Liceo, UNSJ, Banco y Rivadavia RC (zona D).Lo particular que tendrá este torneo es que se jugará bajo el formato Vodacom, es decir que los equipos se enfrentarán a rivales de las otras zonas, pero acumularán puntos en su grupo. En este caso, se enfrentarán los equipos de la zona A frente a los de la zona C, y los del grupo B frente a los del grupo D, en encuentros todos contra todos a una rueda.La primera fecha se disputará este sábado y tendrá los siguientes cruces:

Peumayén - CPBM : árbitro Sofía Vildoso, 16 horas

: árbitro Sofía Vildoso, 16 horas Los Tordos - Huazihul: Pablo Montalto, 16.

Universitario - Marista: Tomás Arce, 16.

San Jorge - Belgrano: Carlos Rivarola, 15.30.

Rivadavia RC - Teqüé: Marcos Lucero, 15.30.

Tacurú - Liceo: Juan Bar, 16.

San Juan RC - UNSJ: Juan Martínez, 16.

Banco RC - Mendoza RC: Federico González, 16.

Como paralelamente se estará disputando el Torneo del Interior en sus modalidades A y B (comenzará el 2 de septiembre) los conjuntos mendocinos que estén participando allí -Marista, Liceo, CPBM, Teqüé y Los Tordos-, jugarán el Provincial con su división Intermedia.





Tras la primera fase, los dos primeros equipos de cada zona disputarán las copas Oro y Plata, mientras que los otros dos conjuntos disputarán las copas Bronce y Estímulo.Las finales del Torneo Provincial están programadas para el 7 de octubre.