El Real Madrid ganó con polémica arbitral

El Real Madrid derrotó a Almería por 3-2 y estalló la bronca y las críticas por el supuesto favoritismo para el Merengue. La victoria en condición de local, tras remontar un 0-2 en contra con dos polémicos goles, correspondió a la 21 fecha de La Liga española. Así el equipo de Carlo Ancelotti había recuperado la cima del campeonato momentáneamente, hasta que más tarde ganó el sorprendente Girona.

En tanto el entrenador del Barcelona, cuyo equipo derrotó a Betis disparó con todo por el polémico triunfo del Merengue.

En un partido lleno de polémicas, el Almería, último y sin victorias, había sorprendido de entrada con el gol de Largie Ramazani antes del minuto, tras asistencia del argentino Lucas Robertone y luego con otro de Edgar González, que amplió la ventaja a los 43'.

Sin embargo, en la segunda parte, el Real Madrid descontó mediante un controvertido penal que marcó Jude Bellingham, a los 11', y el brasileño Vinícius Junior puso el 2-2, a los 22', con otra polémica acción que fue revisada en el VAR por una supuesta mano.

Después de la eliminación ante Atlético de Madrid en octavos de final de la Copa del Rey, el equipo del italiano Carlo Ancelotti remontó un partido que se presentó complicado desde el inicio, salvó el invicto de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu y le sacó parcialmente dos puntos de ventaja a Girona, que luego golearía a Sevilla para remontar esa ventaja.

Almería se sintió perjudicado por el arbitraje en la "Casa Blanca", ya que también tuvo el 3-1 en la mano, pero el gol fue anulado por una falta sobre Bellingham en el inicio de la jugada. El equipo de Andalucía se quedó sin nada, dejó escapar su primer triunfo en el campeonato y sigue en el último puesto con apenas 6 puntos en 21 partidos.

En tanto, Barcelona logró un triunfazo por 4-2 sobre Betis en Sevilla por la fecha 21 de La Liga de España y quedó tercero en la tabla de posiciones sin perderle pisada al líder Girona y el escolta Real Madrid.

Xavi Hernández, el entrenador del equipo Culé se refirió así al polémico triunfo del Madrid: "Lo he visto. Si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo. Va a ser muy difícil ganar esta liga. Ya lo dije en Getafe, que había cosas que no me cuadraban", disparó ante los medios.