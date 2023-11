En un final caliente y polémico, San Lorenzo y Boca sumaron un punto que no les sirve

San Lorenzo y Boca igualaron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro, encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Copa de la Liga 2023. El Xeneize pegó primero, pero el Ciclón se lo llevó puesto en los minutos finales e incluso dio vuelta la historia, pero el VAR le anuló el último tanto.

PRIMER TIEMPO

El encuentro comenzó con demasiadas imprecisiones. Boca fue el que intentó tomar las riendas del partido, pero San Lorenzo estaba atento de mitad de cancha en adelante para robar y salir rápido de contragolpe. Barrios por momentos fue indefendible para la defensa Xeneize, aunque le faltó la estocada final.

En el equipo dirigido interinamente por Herrón, hubo dos tiros que dieron en los palos que pudieron abrir el resultado. Primero a los 13´ con un desborde de Saracchi y un centro que se fue cerrando y terminó pegando en el travesaño. Mientras que a los 40´ y luego de un tiro de esquina desde la derecha, Figal ganó de arriba y la pelota dio en uno de los postes. Mejor Boca, aunque sin demasiada profundidad y poca acción de Cavani y Merentiel.

SEGUNDO TIEMPO

Boca lograría abrir el marcador luego de un gran contragolpe. Barco condujo la acción, abrió hacia la izquierda para Merentiel y el uruguayo definió con una jerarquía suprema. Lindo gol del Xeneize a los 5´.

El Gallego Insúa movió el banco rápidamente y llenó de atacantes el área visitante. Una jugada arriesgada, porque su equipo dejó muchos espacios en el fondo, pero que no fueron aprovechados por Boca.

De tanto buscarlo, a los 29´ llegó el empate. Barrios metió un buen centro pasado, Chiquito Romero salió lejos y mal y Adam Bareiro la empujó de cabeza. Gol, igualdad y explosión en el Gasómetro.

El Xeneize entró en una nebulosa y el partido se abrió. Estaba para cualquiera, mientras Herrón también movía el banco. Cuando parecía que el 1-1 era inamovible, llegaría el gol del triunfo para San Lorenzo. Tras una pelota parada, Barrios controló en el borde del área, se sacó a un hombre de encima y sacó un fuerte disparo que se colgó en el ángulo superior derecho de Chiquito.

Sin embargo, tras cuatro minutos de revisión por parte del VAR, Pablo Echavarría anuló el gol por offside previo de Girotti. Claramente, esto provocó la ira de todo el banco local.

No hubo tiempo para más. Ambos equipos necesitaban la victoria pero no la consiguieron. El punto no les sirve y ahora dependerán de la Copa Argentina para soñar con la clasificación a la Libertadores.