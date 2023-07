Fiesta completa: River venció a Racing y celebró el título con su gente

River cerró su participación en la Liga Profesional con una victoria frente a Racing por 2 a 1 con tantos de Lucas Beltrán y Paulo Díaz. Descontó con un golazo Jonathan Gómez. Fiesta completa en el Monumental a estadio lleno que tuvo la visita de Claudio Tapia, presidente de la AFA, para la entrega de medallas y trofeo al campeón del fútbol argentino.

En la previa al partido hubo un recibimiento especial para el equipo millonario con globos, banderas rojas y blancas y también albicelestes acompañado de cánticos por parte de los 86 mil espectadores que coparon la cancha de Núñez. También, hubo un reconocimiento a Matías Kranevitter que recibió un cuadro por haber disputado 100 partidos con la camiseta de la banda, mediocampista que ganó siete títulos.



Para darle rodaje al equipo de gala, el entrenador Martín Demichelis apostó a diez de los once que venían jugando seguido. El único cambio fue el ingreso de Pablo Solari por Nacho Fernández. Sin embargo, con está formación el juego del local no se resintió ni se extrañó al ex Atlético Mineiro.

Al inicio, el juego se volcó por el sector derecho con Solari como extremo y fue él quién generó la primera aproximación al llegar al fondo y tirar un centro al ras que terminó en las manos de Matías Tagliamonte, arquero titular de la Academia. El equipo de Demichelis manejó la pelota con autoridad, intensidad y generó peligro con la velocidad de Solari y el desparpajo de Barco que arrancó por la izquierda pero tuvo la libertar para moverse por todo el frente de ataque.

En el primer cuarto de hora, el local contó con tres chances claras de gol. Primero, Lucas Beltrán definió incómodo y la pelota pegó en la parte de atrás del arco defendido por Tagliamonte. Luego, el portero racinguista contuvo el ataque de Solari, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego de Beltrán en la previa a la jugada. La tercera fue un mano a mano del extremo derecho con el portero que se quedó con la pelota ante una definición débil del delantero.

A los 20´ River se paró en campo rival con amplio dominio del juego y generó situaciones para abrir el marcador pero Tagliamonte lo impidió. A esa altura, Racing atinó a defenderse con la intención de salir de contra pero le costó aguantar las embestidas millonarias. Fue así como Beltrán fue asistido por Solari para marcar la apertura del marcador.

De esta manera, el dueño de casa se puso en ventaja merecidamente y mantuvo su buen nivel de juego. En ningún momento bajó su intensidad ni le cedió la pelota al rival. Es más, estuvo mas cerca del segundo que el conjunto de Avellaneda del empate. Lo tuvo Barco pero su disparo estrelló el caño derecho de Tagliamonte. También, Solari pero se fue desviado.

Al mismo tiempo que el local manejaba el partido, los hinchas se hacían sentir en las tribunas y entonaban “de acá de Núñez, salió el nuevo campeón”.

El DT de Racing, Fernando Gago, no acertó con el esquema propuesto con cinco defensores, tres mediocampista y dos delanteros ya que su equipo se tiró muy atrás y le costó llegar al arco de Armani. Salvo un disparo de Nicolas Oroz que Armani mandó al córner, después la visita no tuvo más situaciones de gol. Encima, sobre el final se fue expulsado Gonzalo Piovi por último hombre tras agarrar a Beltrán de la camiseta cuando a definir solo frente a Tagliamonte. Decisión acertada del árbitro principal Facundo Tello, quien se apoyó en el VAR.

Tras el descanso, Demichelis movió el banco de suplentes. Ingresó Nacho Fernández por De La Cruz pero tardó el Diez en acomodarse en el verde césped. Racing tuvo una ocasión para llegar al empate con un disparo de Jonathan Gómez en la puerta de la media luna que terminó en las manos de Armani. Inmediatamente, y de contragolpe, una pared entre Solari y Beltrán terminó con un tiro cruzado del extremo que fue detenido por Tagliamonte.

Con diez futbolistas en cancha, a Racing le costó generar peligro y River mostró superioridad en el juego, tuvo situaciones para ampliar la diferencia pero Barco no estuvo fino en la definición y a Beltrán se le mojó le mecha. Salomón Rondón y Kranevitter ingresaron por el ovacionado Enzo Pérez y Milton Casco.

A los 71´, el dueño de casa estiró la diferencia a tras de un cabezazo de Paulo Díaz y le bajó la persiana a un partido que desde el resultado ya estaba definido.

Con el 2 a 0 a favor, Demichelis realizó dos modificaciones: Claudio Echeverri y Miguel Borja por Barco y Beltrán. También, Gago movió el banco. Rojas, Oroz y Juan Nardoni les dejaron sus lugares a Ignacio Galván, Baltasar Rodríguez y Santino Vera. A partir de ese momento, el local controló la pelota y paseó por momentos a su contrincante, mientras se escuchaba “ole, ole”. Inmediatamente, empezaron a entonar el “dale, campeón, dale, campeón”.

Racing anotaría el gol del honor a través de un tiro libre fenomenal ejecutado por Jonathan Gómez, en la última bola del partido, por lo cual no le sirvió a la Academia para meterse en juego.

Triunfo Millonario, que cerró la Liga con 61 unidades, logró su victoria 19 en el torneo doméstico, de las cuales 14 fueron en condición de local.