River encontró la fórmula del triunfo en el complemento

River Plate venció a Deportivo Táchira en su debut por la Copa Libertadores de América. Con goles de sus defensores uruguayos, Sebastián Boselli y Nicolás Fonseca, el equipo de De Michelis se impuso 2 a 0 ante los venezolanos

PRIMER TIEMPO

La parte inicial fue favorable para River Plate que generó varias ocasiones para abrir el resultado, pero Miguel Borja malogró tres situaciones y Pablo Solari tampoco pudo aprovechar un cabezazo en el área chica.

Si bien en algunos momentos mostró cortocircuitos para el armado ofensivo, el equipo de De Michelis pasaba airosa la primera parte.

Defensivamente el equipo Millonario no pasó sobresaltos, con un tiempista de lujo como Paulo Díaz llegando a todos los cruces y desbaratando los riesgos de daño hacia el arco de Franco Armani.

SEGUNDO TIEMPO

El segundo tiempo arrancó con la tónica del cierre del primero. Porque el Millonario no aceleraba y un limitado Táchira no salía de su mediocridad.

Salvo una llegada de Borja que el arquero controló, el partido no ofrecía matices. Táchira no atentaba contra el fondo de River y tampoco el Millo era consistente para forzar el error del rival.

De Michelis pateó el tablero y metió al Diablito Echeverry que con un par de sutilezas reversionó a River que así puso contra las cuerdas al equipo venezolano. Faltaba el piñazo.

Y llegó nomás. Tras un ataque masivo, el intento desesperado de los venezolanos por despejar hicieron que el pelotazo diera en la pera de Boselli y se metiera a la red.

Un ratito después, el nocaut definitivo. Nicolás Fonseca vio adelantado al arquero local y de sopbrepique venció al portero. Golazo.

Era casi definitivo. Sobre el final Táchira descontó pero en el delay del VAR se determinó que hubo off side.



River arrancó con paso firme en la Copa Libertadores de América.