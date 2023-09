Después de mucho tiempo, Boca ganó, gustó y goleó

Boca Juniors venció a Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 0, encuentro correspondiente a la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional, zona B. Fue uno de los mejores partidos de la era Almirón. Un equipo que brilló y dejó atrás seis partidos sin conocer la derrota.

PRIMER TIEMPO

Boca salió con mucha movilidad a jugar el partido. Con Zeballos por un lado del ataque y Janson por el otro, más Merentiel como referencia en el área, el equipo de Jorge Almirón generó muchas situaciones de gol y pudo abrir el marcador. Sin embargo, parecía no ser la tarde.

Central Córdoba, en tanto, decidió esperar agazapado para intentar conectar algún contragolpe, aunque poco pudo hacer por el buen trabajo del Xeneize.

Entre las situaciones más claras, Medina tuvo un mano a mano a los 12´ que definió por arriba del arquero. Minutos más tarde, el propio Medina se perdió una chance inmejorable porque Mansilla le ganó pulseada.

Luego, a los 37´, Merentiel asistió a Janson, pero el ex Vélez no supo definir de primera y Boca volvió a perderse un gol increíble. Al margen de todo, hubo buenos pasajes de fútbol, como hacía tiempo no tenía el elenco de Almirón.

SEGUNDO TIEMPO

De tanto ir, Boca tuvo su premio en el complemento. A los 4´ Zeballos filtró un pase fenomenal para Blondel que sorprendió y definió cruzado. Golazo del Xeneize y apertura del marcador.

Segundos más tarde, Merentiel tuvo otro mano a mano, Mansilla se lo tapó en primera oportunidad y en el rebote volvió a quedarle al uruguayo pero su disparo potente dio en el poste. Estaba al caer el segundo.

Y fue a los 15´ cuando Janson recibió recostado en la izquierda, enganchó hacia dentro y la puso bien pegada al palo. Golazo y 2-0 para la visita.

Si bien Central Córdoba tuvo una leve mejoraría y Chiquito Romero tapó una pelota clave, Boca fue demasiado para los santiagueños. El DT se dio el lujo de rotar y Pipa Benedetto se sacó la mufa de diez partidos sin anotar. Fue sobre la hora con un cabezazo que ingresó con alguna duda, pero que el VAR ratificó la decisión de Echavarría.

Con esta victoria, el Xeneize llegó a los seis puntos en la Zona B, pero principalmente, cortó la mala racha de resultados y de funcionamiento, a una semana de medirse con el Palmeiras por las semifinales de la Copa Libertadores.