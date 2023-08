En vivo: Boca y Racing igualan en La Bombonera

Boca Juniors y Racing Club de Avellaneda se enfrentan desde las 21.30 por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Seguí todas las alternativas del encuentro en nuestra web.

Al inicio, el equipo Xeneize salió como una tromba, tomó la iniciativa, jugó en campo rival y presionó a la línea defensiva racinguista para obligar a Gabriel Arias a salir con pelotazos.

La primera polémica de la noche se dio a los 3 minutos, cuando Barco apuró la ejecución de un tiro de esquina sobre el costado izquierdo que terminó en gol de Cavani, pero el árbitro Wilton Sampaio anuló el centro en la previa al testazo porque no había habilitado la reanudación del juego.

Con el público local eufórico y alentando en todo momento producto del comienzo vertiginoso de su equipo, el delantero uruguayo de 36 años tuvo una clara ocasión de gol para abrir el marcador tras un cabezazo que tuvo en el primer palo que permitió que Arias volara a su palo derecho para evitarlo.

En el primer cuarto de hora, Boca maniató a su contrincante. Además de la situación clara de Cavani, contó con un disparo de Barco que se fue apenas por encima del travesaño. A esa altura, el equipo de la Ribera supo que debía ser protagonista y no dejar pensar a la Academia para manejar los hilos del partido. De esta manera, los Fernández se complementaron bien en la mitad de cancha para adueñarse de la pelota para luego trasladar el juego hacia las bandas, especialmente a la izquierda con la proyección de Barco. El juvenil de 18 abriles empezó a ser importante de tres cuarto de cancha hacia adelante porque Boca atacaba por su sector apelando a su velocidad y desequilibrio.

A Racing le costó generar peligro producto de la presión constante de su rival. El doble cinco integrado por Aníbal Moreno y Jonathan Gómez no estuvo en sintonía con el juego y ambos perdían la pelota muy rápido. Además, los tres mediocampistas más adelantados Agustín Ojeda, Nicolás Oroz y Gabriel Hauche no entraron en partido, estuvieron muy estáticos y no generaron movimientos de tres cuarto de cancha hacia adelante. De esta manera, a Maxi Romero no le llegaba la pelota ni tuvo ocasiones para convertir.

Sobre el final del primer tiempo, el dueño de casa bajó la intensidad que había tenido en el comienzo ante un Racing que se paró unos metros más adelante y supo cómo disminuir la vertiginosidad de cada avance del Xeneize.

Nota en desarrollo.