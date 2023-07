Emiliano Grillo, el golfista argentino que se cruzó con usuario de Twitter por Malvinas

El golfista argentino, Emiliano Grillo, finalizó en la sexta posición del Abierto Británico de golf, celebrado en el Royal Liverpool de Hoylake, tras disputarse bajo la lluvia la cuarta y última ronda del prestigioso certamen, considerado uno de los Majors de la temporada en el PGA Tour. Al margen de su actuación, su ánimo se vio afectado por un comentario irónico de un usuario de Twitter sobre la Guerra de Malvinas.

El mensaje que recibió el golfista argentino decía: "Muy bien jugado Emiliano Grillo y un merecido sexto lugar con Rory McIlroy. Te respaldé para que terminaras entre los 12 primeros, pero pensé que te hundirías como el Belgrano después de liderar en el Día 1" .

Grillo no tardó en responder y escribió: "Viendo lo idiota que sos, me encantaría preguntarle a tu madre muchas veces te dejó caer a propósito. ¡CON ARGENTINA NO TE METAS, PELOTUDO!".

Es importante mencionar que el hundimiento del Belgrano durante el conflicto bélico fue una decisión tomada por la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher y frustró las posibilidades de una solución negociada. Esta tragedia se cobró la vida de 323 personas, casi la mitad de los caídos argentinos en la contienda del Atlántico Sur.