El presidente de Huracán explotó por Martínez: "Los llama Boca y se mean"

David Garzón, presidente de Huracán de Parque Patricios, expresó su indignación ante la decisión de Diego Martínez de abandonar el club para sumarse a Boca Juniors. En una fuerte declaración, Garzón afirmó: "Que vaya a donde quiera. Los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros tenemos que hacernos valer".

La molestia del mandatario de Huracán fue evidente, especialmente por el hecho de que Boca anunció la llegada de Martínez antes de que este resolviera su salida del equipo de Parque Patricios. Garzón criticó esta acción y dijo: "Tendría que tener respeto por Huracán. Es una barbaridad".

La situación actual generó complicaciones para Huracán, ya que aún están a la espera de que Martínez tome una decisión clara. Garzón explicó: "Estamos esperando que se presente y renuncie. Hablamos con Facundo Sava, pero no podemos cerrar nada hasta que no esté decidido. Estábamos con un técnico cerrando el año, de un día para el otro y ahora no responde".

Ante la incertidumbre, Garzón dejó en claro que tomarán medidas: "El plantel arranca la pretemporada el 3 de enero porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda".

Además, aseguró que Martínez no será bienvenido de nuevo en Huracán: "Martínez no vuelve a dirigir Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando", sentenció.

La controversia en torno a la partida de Martínez ha dejado al club en una situación incómoda, y la directiva de Huracán busca resolver la situación de manera efectiva para poder planificar la temporada de manera adecuada.