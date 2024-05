El Mago Ramírez y su amor por Godoy Cruz: "Soy un hincha más"

David Ramírez dejó un grato recuerdo al vestir la camiseta de Godoy Cruz. El hincha se lo reconoce, aunque el propio Mago no se sienta ídolo. En una extensa entrevista con el programa Minuto 91 (que se emite de lunes a viernes de 17.00 a 19.00 por Ciudadano News 91.7 FM), expresó su cariño con la institución, las diferencias con la actual dirigencia y su deseo de, algún día, poder trabajar en La Bodega.

"Me siento muy querido por la gente de Godoy Cruz. Pero no creo ser ídolo. Ídolo es el Gato (Oldrá) y el Cachorro (Abaurre)", comentó Ramírez, que a su vez recalcó que "sigo al Tomba como un hincha más. Me pongo feliz y sufro en cada partido".

Respecto a sus recuerdos como jugador del Expreso, amplió: "Con Godoy Cruz obtuve el ascenso (2008) y lo sentí como el primer logro importante en lo profesional. Y después en 2010 fue el mejor año de mi carrera en Primera".

En pocos días (el sábado 18 de mayo para ser precisos), se llevará a cabo el dueño entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz en el Bautista Gargantini, duelo que no se da oficialmente desde el 2008 y que justamente Ramírez estuvo como protagonista. "Me acuerdo que fue un partido bravo. Teníamos un equipo muy bueno. Recuerdo también que arranqué de titular y por una molestia tuve que salir y entró Fideo Fernández, quien terminó anotando el gol de los famosos botines rojos".

"Tenemos un grupo de WhatsApp con los chicos de ese Godoy Cruz 2007/2008. Fue un grupo hermoso. Hablo de vez en cuando con el Gato (Oldrá)", continuó.

Mientras que, a la hora de hablar de su sueño de algún día volver al club, opinó: "Tengo una deuda pendiente con Godoy Cruz. Quedó claro que hoy no puedo volver. Me encantaría dirigir, en el lugar que me toque, no necesariamente en Primera. Me quedé con la espina de jugar una Libertadores con el Tomba. Hoy estoy muy comprometido con Círculo Deportivo, estamos haciendo una campaña bárbara en el Federal A".

Finalmente, dio su punto de vista sobre la actualidad del Expreso, tras una gran campaña en la Copa de la Liga que no pudo coronar, además del buen andar de los dirigidos por Oldrá: "Merecía más en la Copa de la Liga. Me pone muy contento que les esté yendo tan bien a amigos como el Gato, el Nico (Olmedo) y el Loco (Ibáñez). Creo que Godoy Cruz se prepara para ganar partidos y no campeonatos. Si los dirigentes hicieran un esfuerzo mayor, se podría ser campeón. Está cerca y lo va a conseguir en algún momento".