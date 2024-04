El campeón de NBA que decidió retirarse tras dos años sin conseguir equipo

Rajon Rondo le bajó la persiana a su carrera como basquetbolista tras 16 temporadas en la NBA (y dos sin conseguir trabajo), marcando el fin de una era.

Durante una reveladora entrevista en el podcast All the Smoke, Rondo, con la sabiduría que otorgan los años, respondió con firmeza a la pregunta de si la NBA había presenciado lo último de su magia. "Absolutamente", declaró el base de 38 años. "Sí, he concluido mi viaje. No puedo más. Prefiero pasar más tiempo con mis hijos".

Cuatro veces All-Star y dos veces campeón de la NBA, Rondo despidió su juego en la temporada 2021-22, con Los Ángeles Lakers y Cleveland Cavaliers.

"Me encantó cada minuto, y aprecio la hermandad con la que pude compartir y unirme y crecer a lo largo de los años. He aprendido mucho en este juego y me ha convertido en el hombre que soy hoy... Siempre le digo a la gente que esto no era un sueño, sino un objetivo. Fui capaz de encerrarme, de ser disciplinado, no salí mucho de fiesta en la universidad. Pero mereció la pena el sacrificio de llegar a donde quería estar en la vida", amplió el base.

Rondo, el maestro del robo de balón y la asistencia, brilló en la NBA, liderando la liga en estadísticas defensivas y siendo un pilar de la victoria. Su legado incluye cuatro apariciones en el Equipo Defensivo de la NBA y el honor de levantar el trofeo de campeón con los Boston Celtics en 2007-08 y los Lakers en 2019-20, justamente las franquicias más exitosas de la liga de básquet más importante del mundo.